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Тисячі росіян знищені: у Британії розкрили колосальні втрати РФ в Україні

Олексій Тесля
9 листопада 2024, 14:48
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Жовтень цього року став для російських загарбників найбільшим за загальною кількістю втрат.
втрати рф
Стало відомо про рекордні втрати РФ / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

Коротко:

  • У РФ рекордні втрати на фронті
  • Росія витрачає 40% свого бюджету на війну

За даними міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у жовтні 2024 року втрати російських військ у живій силі на полі бою в Україні досягли нового максимуму.

"Останні дані британської військової розвідки показують, що середньодобові втрати росіян (убитими і пораненими) в Україні в жовтні досягли нового максимуму, становивши 1354 особи на добу", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

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Це вже другий місяць поспіль, коли війська РФ зазнають високих середньодобових втрат. Зазначається, що жовтень цього року став для російських загарбників найбільшим за загальною кількістю втрат від початку повномасштабної війни - 41 980 осіб.

За даними військової розвідки Великої Британії, попередній максимум було зафіксовано в травні 2024 року, він становив 39 110 осіб на місяць. Загалом же, за оцінкою Британії, з 24 лютого 2024 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

На сьогодні Росія витрачає 40% свого бюджету на оборону, що не вигідно для країни. Багато аналітиків вважають, що Путіну буде складно підтримувати такий рівень витрат після 2025 року.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Раніше Олександр Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України, розповів Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ зазнала рекордних втрат. Росія триматиме високу планку втрат на фронті щонайменше протягом найближчих 2-3 місяців.

Як повідомляв Главред, ситуація в районі Курахового в Донецькій області загострюється через посилений тиск російських військ, які прагнуть взяти під контроль стратегічну трасу Н15.

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