Росіяни отримали 'по зубах' і тікають: в Атеш розповіли про удар ЗСУ на Запоріжжі

Українські захисники завдали нового нищівного удару по російських позиціях у Запорізькій області, розповіли партизани.

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Підрозділ РФ терміново змінює дислокацію через удар ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Атеш

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ЗСУ завдали удару по позицях росіян у Запорізькій області

Після удару окупанти передислоковують техніку та війська

У Запорізькій області українські війська завдали потужного удару по позиціях російських окупаційних сил. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

За даними партизанів, після влучного удару було зафіксовано передислокацію підрозділу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Українські війська знищили кілька одиниць техніки і особовий склад російської армії.

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"Агенти нашого руху доповідають про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

За відомостями партизанів, переміщення росіян триває уже кілька днів. За даними агента "Атеш", окупанти в тилу регіону з обладнаних позицій області переміщують танки, БМД та військові вантажівки з особовим складом та спорядженням.

У русі також зазначили, що вдалося визначити місце, куди перемістилися ворожі війська. Дані про місце дислокації окупантів передали Силам оборони України.

"Незабаром їм знову доведеться переміщатися", - додали партизани.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська стримують один із наймасштабніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі з начальником генштабу ЗС Чехії Карелом Ржегкою він підкреслив складну обстановку на фронті

Також аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що українські військові ризикують втратити контроль над Донбасом через виснаження ресурсів та необхідність утримувати позиції не лише на Донеччині, але й у Курській області Росії. Він підкреслив, що втрата Покровська стане критичною для логістики.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що Росія сподівається захопити Часів Яр до сильних холодів. За його словами, раніше росіяни вже кидали значні сили для прориву оборони ЗСУ в цьому напрямку, але успіху не досягли.

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