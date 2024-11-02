Путін не досяг жодної цілі за 1000 днів війни: Остін розніс 'імперські амбіції' РФ

За перший рік війни Росія втратила більше особового складу, ніж у всіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих, наголосив Ллойд Остін.

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За майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Головне із заяви Ллойда Остіна:

За майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей у війні

Натомість Україна стоїть непохитно і навіть зміцніла

Путін помиляється у тому, що Україна здасться, а РФ переможе

Російський лідер Володимир Путін не зміг досягти жодної із своїх стратегічних цілей у війні проти України за майже 1000 днів боїв. Водночас сама Україна лише зміцнилася. Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін у колонці для Foreign Affairs.

На думку глави Пентагону, Україна відіграє ключову роль для безпеки США, оскільки російська агресія становить пряму загрозу європейській стабільності, є викликом для НАТО, підриває спільні цінності й є "лобовою атакою" на світовий порядок.

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"Після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася", - наголосив Остін.

Натомість, як зазначив міністр, Росія зазнала значних втрат через "імперську дурість Путіна". За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, РФ у перший рік війни втратила більше військових, ніж у всіх війнах після Другої світової війни.

"Сотні тисяч російських жертв з лютого 2022 року і понад 200 млрд доларів було марно витрачено", - розповів Ллойд Остін.

Очільник Пентагону підкреслив, що дух боротьби українців надихає світ і нагадує, що "не слід сприймати нашу свободу як належне". За його словами, тепер усі розуміють моральну прірву між агресором і захисником, тому США протистоятимуть агресії РФ та захищатимуть право українців жити в безпеці.

"Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову побачив у Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцніла", - зауважив міністр.

Він заявив, що напад Путіна на Україну — це застереження для всього світу про можливість його перетворення на жорстоке середовище, де сильні держави топчуть слабших сусідів. Глава Міноборони США підкреслив, що США та їхні союзники не дозволять Росії реалізувати такі наміри, адже підтримка України має ключове значення для збереження свободи та порядку у світі.

"Україна не належить Путіну. Україна належить українському народу. І Москва ніколи не переможе в Україні. Путін думав, що Україна здасться. Він помилявся. Путін думав, що наші демократії здадуться. Він помилявся. Путін думав, що вільний світ відступить. Він помилявся. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється", - підкреслив Остін.

Нато vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська стримують один з наймасштабніших наступів російських військ з початку повномасштабної агресії. Під час зустрічі з начальником Генштабу Збройних сил Чехії Карелом Ржегкою, Сирський акцентував увагу на складній ситуації на фронті.

Також керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що хоча російські окупанти демонструють тактичні успіхи на фронті, свідчень прориву української оборони немає. Він підкреслив, що фронт не "посипався".

Як повідомляв Главред, у США вважають, що нестача військових є однією з основних проблем для України. The New York Times повідомляє, що чисельності української армії може вистачити лише на 6-12 місяців ведення війни.

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