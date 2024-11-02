'Логістика під загрозою': ворог хоче перерізати стратегічний маршрут - DeepState

Українські військові на Курахівському напрямку намагаються стабілізувати ситуацію всіма можливими силами.

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Ворог хоче захопити логістичні шляхи / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

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Ворог не відмовляєтьяс від своїх загарбницьких цілей

Окупанти штурмують поблизу міста Курахове

Війська РФ хочуть перерізати логістичні шляхи

Ситуація в районі міста Курахове, що в Донецькій області, стає все більш напруженою через посилення тиску з боку російських військ, під загрозою ключова траса Н15. Про це йдеться у зведенні аналітичного проекту DeepState.

За словами аналітиків, ворог залучив велику кількість ресурсів на цій ділянці фронту і намагається взяти під контроль логістичний маршрут.

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"Хочеться виділити ще один відтинок фронту, де вимальовується більш масштабна ціль окупантів і яка є однією з типових у битві за великі міста — взяти під контроль логістику і поступово оточувати населений пункт. Паралельно вони просто знищують місто.", - йдеться в повідомленні.

Курахове / Инфографика: Главред

У DeepState підкреслюють, що після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледару, противник активно продовжує свій рух через Шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, дійшовши вже до відтинку Ясна Поляна-Максимівка-Трудове.

"Ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки це не вдається. Якщо окупанти будуть продовжувати просування, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк не за горами, що і дасть можливість перекрити надважливий і основний логістичний шлях до міста.", - пояснюють аналітики.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти намагаються просуватися, вдираючись у Курахове на Донеччині. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", ворог хоче закріпитися на цьому напрямку.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомляв, що найближчим часом російські окупанти можуть здійснити просування із намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

Раніше Главред писав, що окупанти змогли завершити захоплення напівкотла поблизу населеного пункту Курахівка на Донеччині та вишли до берегів Курахівського водосховища. За словами аналітика BILD, на початку жовтня російські війська здійснили прорив з-під Мар'їнки і вийшли до берегів Курахівського водосховища. Північніше було захоплено місто Українськ, створивши напівкотел із центром у селищі Курахівка, яке тепер повністю контролюється російськими військами.

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