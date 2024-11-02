Серйозна загроза прориву фронту: РФ можуть 'згладити' Вугледарський виступ

Від Курахівського водосховища до Покровського виступу росіяни діють досить ефективно.

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Яка ситуація у Вугледарі / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 72 ОМБР

Головні тези Лакійчука:

Фронт не посипався

Росіяни мають успіхи на деяких напрямках

РФ намагатимуться прорвати оборону ЗСУ

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України, повідомив, що російські окупанти мають тактичні успіхи на фронті, однак немає свідчень того, що є прорив нашої оборони.

"Щодо ситуації на фронті, декілька днів поспіль до мене звертаються з питанням, чи посипався фронт. Фронт не посипався! Коли сиплеться фронт, то є прорив оборони, ворог виходить на оперативний простір та просувається на територіях, що не обороняються. Свідченням обвалу фронту є те, що втрати наступаючої сторони різко зменшуються, а тієї, що обороняється, - зростають на декілька порядків. Зараз такого ми не спостерігаємо. Українські захисники тримають оборону. Ворог має тактичні успіхи, які були передбачувані. На жаль, наше командування та Сили оборони України не змогли тими силами, які ми маємо, утримати противника на певних рубежах. В першу чергу мова йде про Вугледарський напрямок", - зауважив військовий експерт в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За його словами, ворог зміг "згладити" Вугледарський виступ. Крім того, на півдні та півночі від Курахівського водосховища до Покровського виступу росіяни діють досить ефективно. Однак це не є проривом фронту.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

"Загарбник активно діє ще на двох напрямках. Окупанти роблять спроби рухатися на північ від Покровського виступу, назвемо так, Торецько-Часівярський напрямок, де вони намагаються прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки. І не мнеш небезпечна ситуація є на східному березі річки Оскіл, між Куп'янськом та Лиманом, де противнику вдалося прорізати нашу оборону до р. Оскіл. Очевидно, що там росіяни будуть пробувати скористатися своїми тактичними успіхами. Якщо ворог матиме успіх на Часівярському напрямку, то тоді намагатиметься через Серебрянське лісництво здійснити удар на південь з метою обрізати наш Сіверський виступ. Тож, ситуація дуже складна, багато що залежить від ресурсів з обох сторін", - резюмував Павло Лакійчук.

Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Ситуація під Вугледаром - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що аналітики ISW повідомили про прорив окупантів поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара. Російські окупанти на півночі Харківської області мають 3 основні завдання - захопити північну частину Вовчанська і просунутися до Тихого, відновити контроль над Глибоким та наступати на Липці.

Ворог застосував "тактику Вугледара" для ще одного міста. Російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська. Військовий розповів, що поки що бої навколо міста для російських сил є складними.

Росіяни отримали "по зубах" на сході й втратили масу техніки. На Курахівському напрямку підрозділи країни-агресора РФ продовжують заходити цілими колонами. Напередодні наші воїни спалили два танки і три ББМ разом із десантом, одну машину пошкодили.

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