РФ зазнала рекордних втрат: Коваленко назвав скільки і чого 'перемололи' ЗСУ

Росія триматиме високу планку втрат на фронті щонайменше впродовж найближчих 2-3 місяців, зазначив Олександр Коваленко.

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ЗСУ завдали катастрофічних втрат РФ / Колаж: Главред, фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Ключові тези:

У жовтні РФ встановила абсолютний рекорд втрат особового складу – 41 980

Втрати Росії за рік, ймовірно, перевищать сумарні втрати за попередні два роки війни відео дня

Ворожі втрати будуть високими ще мінімум 2-3 місяці

У жовтні 2024 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат за час повномасштабної війни. Втрати росіян в особовому складі сягнули 41 980 осіб, що є абсолютним рекордом. Про це повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, на кінець 2024 року загальні втрати окупантів, ймовірно, перевищать сумарні втрати за попередні два роки. Так, у 2022 році втрати особового складу становили 92 920 осіб, у 2023 — 253 290, а за неповний 2024 рік — вже 336 400 осіб.

"Такі високі показники обумовлено тим, що піхота стає превалюючим наступальним потенціалом, тоді як техніка - дедалі дефіцитнішою", - пояснив експерт.

Коваленко зазначив, що щомісячні втрати понад 40 тисяч осіб ускладнюють РФ можливість швидкого поповнення особового складу за рахунок мобілізованих. Окрім втрат серед особового складу окупаційної армії, Росія позбулася 279 танків.

"Це далеко не рекорд, не срібло і навіть не бронза. Однак це чіткий показник ситуації з танками в окупаційних військах, адже в таких напружених наступальних діях танків використовують набагато менше, ніж ББМ. І цей показник лише підтверджує той факт, що запаси танків на складах і арсеналів зберігання в Росії вичерпані, а ті, що в строю, намагаються максимально економити", - зауважив оглядач.

Втрати РФ у техніці

Кількість втрат бойових броньованих машин (ББМ) для Росії також стала рекордною — 923 одиниці. Коваленко пригадав, що попередній рекорд тримався з березня 2022 року, тоді ЗСУ знищили 889 ББМ.

"Цей показник, звичайно, пов'язаний з активізацією окупаційних військ на низці напрямків та поверненням до практики механізованого штурму. З ББМ ситуація у ворога не краща, ніж з танками в питаннях комплектації підрозділів, але в кількісному співвідношенні їх все ж таки більше, а тому і застосовуються при механізованих штурмах вони частіше", - пояснив він.

Артилерійські втрати ворога склали 1184 одиниці ствольної артилерії та 40 реактивних систем залпового вогню, що є середньостатистичними показниками останніх місяців. У категорії протиповітряної оборони росіяни втратили 31 комплекс. За словами аналітика, це також середньостатистичний показник, але військово-промисловий комплекс Росії не може швидко компенсувати ці втрати.

Також у жовтні було встановлено рекорд втрат автотранспорту — знищено 2417 одиниць. Водночас РФ позбулася й 265 одиниць спеціалізованої техніки.

"Причини незмінно пов'язані з тим, що РОВ змушені проводити інженерні роботи не лише поблизу лінії бойового зіткнення та зі спробами максимально евакуювати пошкоджену дефіцитну техніку з поля бою, а й з активізацією з вересня російських військ у Курській області", - додав оглядач.

Коваленко прогнозує, що до кінця року інтенсивність наступу російських військ залишатиметься високою. Тому РФ триматиме високу планку втрат на полі бою щонайменше впродовж найближчих 2-3 місяців.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська стримують один з наймасштабніших наступів російських військ з початку повномасштабної агресії. За його словами, ситуація на фронті залишається складною.

Також російські окупанти завершили оточення напівкотла біля Курахівки на Донеччині. За даними експерта BILD Юліана Рьопке, за останні два тижні вони зайняли шість сіл і близько 50 кв. км території, просуваючись до водосховища з південного заходу. Лінія фронту тепер проходить біля села Максимівка, за 15 км від міста Курахове.

Як повідомляв Главред, ситуація в районі Курахового на Донеччині загострюється через посилений тиск російських військ, які прагнуть взяти під контроль стратегічну трасу Н15. За даними DeepState, після прориву оборони біля Золотої Ниви та Вугледара росіяни продовжують наступ через Шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, наближаючись до ключової дороги.

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