"Твій обов'язок - стерти українську націю з лиця землі": РПЦ закликає солдатів до геноциду

Від імені Російської православної церкви Московського патріархату Брянської митрополії солдатам-окупантам роздають пам'ятки із закликом вбивати українців.
Російська православна церква роздає пам'ятки російським солдатам-окупантам із закликами до кровопролиття в Україні.
Фото такої пам'ятки опублікували на офіційній сторінці 101 ОБ ТрО Закарпаття.
"Твій обов'язок - захист Вітчизни від українських націоналістів. Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі. Твій ворог - ідеологія, яка завдає гріховні ушкодження людській душі", - йдеться у зверненні до "російського воїна".
Їх видають від імені Російської православної церкви Московського патріархату Брянської митрополії. Підписано лист ієреєм Михайлом Агешиним.
Видана пам'ятка "відділом по взаємодії зі Збройними силами і правоохоронними органами Брянської єпархії".
Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик УПЦ Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.
Тим часом наприкінці березня російські окупанти викрали прямо в церкві настоятеля храму УПЦ Сергія Чудиновича в тимчасово окупованому Херсоні. Згодом він розповів, що йому довелося пережити. Священнослужителя били по ногах, душили, зв'язали руки і погрожували зґвалтувати.
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