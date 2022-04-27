"Твій обов'язок - стерти українську націю з лиця землі": РПЦ закликає солдатів до геноциду

РПЦ закликає до кровопролиття в Україні (на фото - глава РПЦ Патріарх Кирил) / УНІАН

Російська православна церква роздає пам'ятки російським солдатам-окупантам із закликами до кровопролиття в Україні.

Фото такої пам'ятки опублікували на офіційній сторінці 101 ОБ ТрО Закарпаття.

"Твій обов'язок - захист Вітчизни від українських націоналістів. Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі. Твій ворог - ідеологія, яка завдає гріховні ушкодження людській душі", - йдеться у зверненні до "російського воїна".

Їх видають від імені Російської православної церкви Московського патріархату Брянської митрополії. Підписано лист ієреєм Михайлом Агешиним.

Видана пам'ятка "відділом по взаємодії зі Збройними силами і правоохоронними органами Брянської єпархії".

t.me/teroboronazakrapatya

Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик УПЦ Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

Тим часом наприкінці березня російські окупанти викрали прямо в церкві настоятеля храму УПЦ Сергія Чудиновича в тимчасово окупованому Херсоні. Згодом він розповів, що йому довелося пережити. Священнослужителя били по ногах, душили, зв'язали руки і погрожували зґвалтувати.

Інші новини: