У російській глибинці влаштували тисняву і бійку через халявні пасхальні яйця

У Владивостоці росіяни влаштували тисняву через яйця / скріншот з відео

У глибинці країни-агресора, у Владивостоці, під час роздачі священником великодніх яєць почалася тиснява. Як видно з відеозапису, інцидент стався на центральній площі міста.

Роздача освітлених яєць і пасок почалася відразу після хресного ходу, в якому брали участь більше тисячі чоловік. За даними видання, колона, в якій були городяни, священники, чиновники, військовослужбовці, моряки і козаки з іконами, близько полудня рушила від Покровського кафедрального до споруджуваного Спасо-Преображенського кафедрального собору в центрі Владивостока.

На кадрах видно, як натовп оточив священнослужителя з великоднім кошиком. Люди активно били один одного руками, тягнули руки до священника і не давали йому пройти.

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Нагадаємо, раніше в російському Ставрополі місцеві жителі святкували Масляну.

Центральною подією масляних гулянь стало випікання двох величезних млинців діаметром 2,5 метра і подальша їх роздача всім бажаючим з традиційних лопат.

Росіяни, відпихаючи один одного руками, жадібно рвали млинці з лопат.