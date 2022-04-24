РПЦ допомагає депортувати і розселяти українців в Росії - ЗМІ

РПЦ бере участь у депортації та розселенні українців у Росії / Фото : panthermedia / vostock-photo

Російська православна церква (РПЦ) допомагає російським силовикам примусово переселяти українців до Росії. Попи розселяють депортованих громадян України по церквах і монастирях, йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

Журналісти проекту з'ясували, що Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає РПЦ інформацію про депортованих українців. Потім попи розселяють їх по церквах і монастирях на російській території, де стежать за ними за допомогою камер відеоспостереження.

Проекту вдалося зламати листування РПЦ і російського міністерства. У ній виявилося, що з першого дня війни в Україні відомство щодня посилає попам дані про хід бойових дій, кількість вивезених українців і маршрути переміщень.

На основі розслідування журналісти створили карту закладів РПЦ, де можуть перебувати депортовані українці.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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