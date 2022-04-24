УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РПЦ допомагає депортувати і розселяти українців в Росії - ЗМІ

24 квітня 2022, 20:35

На основі розслідування журналісти створили карту закладів РПЦ, де можуть перебувати депортовані українці.

РПЦ
РПЦ бере участь у депортації та розселенні українців у Росії / Фото : panthermedia / vostock-photo

Російська православна церква (РПЦ) допомагає російським силовикам примусово переселяти українців до Росії. Попи розселяють депортованих громадян України по церквах і монастирях, йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

Журналісти проекту з'ясували, що Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає РПЦ інформацію про депортованих українців. Потім попи розселяють їх по церквах і монастирях на російській території, де стежать за ними за допомогою камер відеоспостереження.

Проекту вдалося зламати листування РПЦ і російського міністерства. У ній виявилося, що з першого дня війни в Україні відомство щодня посилає попам дані про хід бойових дій, кількість вивезених українців і маршрути переміщень.

На основі розслідування журналісти створили карту закладів РПЦ, де можуть перебувати депортовані українці.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також:

viber
війна в Україні РПЦ військова агресія РФ
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Близнюкам - успіх, Стрільцям - зміни в особистому життіГороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Близнюкам - успіх, Стрільцям - зміни в особистому житті Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку Гороскоп на сьогодні 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удачаГороскоп на сьогодні 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківАндрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 років Зеленський жорстко відповів на ракетний обстріл Одеси і заявив про нові жертвиЗеленський жорстко відповів на ракетний обстріл Одеси і заявив про нові жертви
Підтримайте Главред

Останні новини

21:25

У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, котрі скидали з літаків

21:10

Макрон перемагає на виборах президента Франції: перші дані екзитполуВідео

21:03

Росія хоче засекретити інформацію щодо фінансового стану справ у країні - WSJ

20:59

Громлять авто і проколюють шини: у Криму українські партизани глумляться над Z-рашистамиВідео

20:57

Мер Маріуполя шокував новими даними про втрати мирних жителівВідео

Реклама
20:35

РПЦ допомагає депортувати і розселяти українців в Росії - ЗМІ

20:33

Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниВідео

20:29

Вибухи і стовпи чорного диму: РФ завдала ракетного удару по ПолтавщиніВідео

20:18

Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева стали батьками в день Воскресіння Христового

20:01

Британія не зупиниться, поки Путін не програє - МЗС БританіїВідео

19:57

Тиждень після Великодня 2022: прикмети і що не можна робити в Світлу седмицюВідео

19:51

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: окупанти відступили з втратамиВідео

19:35

Обстріл Одеси – або ракети у Росії не високоточні, або вона свідомо цілиться у немовлятПогляд

19:33

Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму - Денісова

19:27

Путін "поховав" договір про мир після приниження від ЗСУ - Financial TimesВідео

19:10

У Херсоні росіяни причепили до танків українські прапори і обстріляли мирні селаВідео

18:56

Армійську "еліту" РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 90% кращих десантників ворога - ГрозєвВідео

18:42

У російській глибинці влаштували тисняву і бійку через халявні пасхальні яйця

18:42

Максим Галкін розпік владу РФ за ракетний обстріл Одеси: "Молитеся про мир, але посилаєте ракети"Відео

18:37

Індульгенція на зґвалтування: командування дозволило оркам звірства в Україні - правозахисницяВідео

Реклама
18:07

Послання до любителів букви Z, або Чому кров і ганьба – майже неминуча перспектива для РосіїПогляд

17:59

Рашистів ганяє у хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTokВідео

17:50

Арестович дав прогноз, коли закінчиться наступ російських окупантів і бої за ДонбасВідео

17:45

Дружина Романа Сасанчина показала в лікарні пораненого в бою з рашистами батька

17:30

Орки розбігалися, як таргани: БТР ЗСУ Буцефал знищив натовп рашистівВідео

17:16

Будинок розстріляли з танка, а дружину кинули помирати: пенсіонер розповів про звірства окупантівВідео

16:51

"Демілітаризація російського рейху": ЗСУ Стугною спалили рашистський Т-72Відео

16:33

Британія передасть Україні 20 потужних гаубиць AS-90 та боєкомплект до них – ЗМІ

16:19

З Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт БандераФотоВідео

16:14

Цинічний план Москви: що Росія збирається провернути в УкраїніПогляд

16:00

У Німеччині шокували заявою і засумнівалися в масштабах військових злочинів РФ в УкраїніВідео

15:46

Перемир'я та евакуація: в ОП запропонували РФ спецраунд переговорів щодо МаріуполяВідео

15:40

Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:18

"Куди вони подінуться, бідолахи": Арестович оцінив перспективу укладення мирної угоди з РФ

15:13

Евакуація цивільних і обмін військових: Зеленський провів переговори з Ердоганом щодо МаріуполяВідео

14:54

"Вийшов покурити - вбили": могильник розповів нові деталі про звірства окупантів у БучіВідео

14:45

"Найжахливіша Великодня ніч у житті": Катя Осадча пом'янула одеситку та її новонароджену доньку

14:40

Путінській армії нічим наступати: Арестович назвав терміни завершення активної фази війни в Україні

14:26

"Був спійманий, заарештований і допитаний": у Росії "винесли вирок" антипутінському паркану

14:05

У Сибіру - масштабні лісові пожежі: їх нікому гасити, військових пожежників відправили в Україну

Реклама
13:54

Подоляк перерахував "досягнення другої армії світу" у війні проти України

13:47

Путін вже забув про "народ Донбасу" , а світ скоро забуде про росіянПогляд

13:43

"Врятувала шапочка з фольги": одеситка розповіла, як дивом вціліла під час ракетного удару окупантів

13:23

Збитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічного

13:23

До 2027 року Євросоюз планує відмовитися від поставок російського газуВідео

13:22

Ведучий Холостячки Решетник розчулив кадрами з трьома синами і красунею дружиною

12:52

На Великдень окупанти вбили двох дітей на ДонеччиніВідео

12:42

Чому Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці - у ЗМІ розкрили секрет гаранта

12:25

"Дитина-солдат" Путіна загинула в Україні: італійські ЗМІ написали сльозливу статтю про окупанта РФ

11:53

У Маріуполі снаряд окупантів вбив чоловіка, який направляв російські "Гради" на житлові масиви в 2015 році

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти