Тука розповів, чи змусять гігантські втрати армії РФ росіян схаменутися

Як каже Георгій Тука, поки все виглядає так, що Кремль через ЗМІ в черговий раз "накачує" населення країни-агресора РФ з приводу втрат.

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Як каже Георгій Тука, поки що вистачає жителів російської глибинки, які готові стати окупантами / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Судячи з російських Тelegram-каналів, бажання брати участь в авантюрі Путіна, ризикуючи власним життям, у "глибинного російського народу" зменшується. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Останнім часом на різних російських пропагандистських каналах неодноразово чув від учасників "політичних шоу" тезу про те, що Росію не зможе перемогти захід, а, тим більше, Україна. Тому що, на відміну від Заходу і України, у "російського народу" відсутнє поняття "допустимої шкоди", тобто того рівня втрат, який суспільство готове сприйняти заради досягнення мети, а, якщо перевищується цей рівень втрат, суспільство замислюється, чи не занадто високу ціну воно платить за свої забаганки і мету. У "російського народу" таких гальм немає. Не можу сказати, що згоден з такою точкою зору – просто не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Цілком припускаю, що це черговий пропагандистський трюк, спрямований на те, щоб переконати в цій непереможності Росії насамперед глядачів з України", ‒ сказав він.

Як каже Тука, поки все виглядає так, що Кремль через пропагандистські ЗМІ в черговий раз "накачує" населення країни-агресора РФ.

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"Тези про те, що українців 40 мільйонів, а росіян 140 мільйонів, і тому росіяни українців перемелять і їх ніщо не зупинить, тому що у них необмежений мобілізаційний ресурс, спрямовані на деморалізацію українського населення. І ця теза про відсутність межі допустимих втрат у росіян спрямована на посилення ідеї про неможливість перемоги над Росією. Можливо, такі висловлювання і справедливі, але лише частково. У Росії величезна територія. Тому, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день Росія втратила у війні 300 тисяч осіб, потрібно розуміти, що ці 300 надгробків з хрестами розкидані по величезній території. Тому якщо в певне село привезли три труни, і на кладовищі з'явилися три нових хрести, для жителів цього російського села це не виглядає катастрофою або трагедією. Зате на наших кладовищах з'явилися місця поховання наших героїв, які розкинулися аж до горизонту. Звичайно, на нас це впливає зовсім інакше", ‒ сказав він.

Проте, каже Тука, поки ще вистачає жителів російської глибинки, які готові ризикувати власним життям, руками і ногами.

"Втім, судячи з російських Тelegram-каналів, бажання брати участь в авантюрі Путіна, ризикуючи власним життям, у "глибинного російського народу" зменшується. Звичайно, ще вистачає придурків, готових заради виплати боргів або придбання нового автомобіля китайського виробництва ризикувати власним життям, руками і ногами. Знищенням таких зараз і займаються Збройні Сили України", - підсумував він.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Втрати окупантів в районі Авдіївки

Рекордні втрати армії російських окупантів у листопаді нинішнього року викликані наступом на Авдіївку. Таку заяву було опубліковано на офіційній сторінці Міноборони Великобританії в сервісі мікроблогів Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять в середньому 931 особу на день.

До того у зоні Авдіївки окупанти збільшили кількість штурмів. Через активні бойові дії лінія фронту залишається нестабільною. Незважаючи на це, Збройні Сили України контролюють ситуацію, включаючи територію коксохімічного заводу, який став метою для захоплення російських ворожих сил.

Також раніше Збройні cили України спростували інформацію про прорив російських окупаційних військ у промисловій зоні Авдіївки на південному сході міста. За повідомленням офіцера 59-ї окремої механізованої бригади, українські війська контролюють ситуацію і утримують свої позиції.

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