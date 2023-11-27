У окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку - британська розвідка

Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.

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ЗСУ, окупанти / колаж Главред, фото 22 окрема механізована бригада та ua.depositphotos.com

Рекордні втрати армії російських окупантів у листопаді нинішнього року викликані наступом на Авдіївку. Таку заяву було опубліковано на офіційній сторінці Міноборони Великобританії в сервісі мікроблогів Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять в середньому 931 особа на день.

Раніше найбільш смертоносним місяцем для російських окупантів став Березень 2023 року. У середньому тоді ЗСУ ліквідували 776 росіян на день ‒ у розпал російського наступу на Бахмут.

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"Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих і поранених, цифри цілком правдоподібні. За останні шість тижнів спостерігався один з найвищих показників втрат серед росіян за всю війну. Важкі втрати багато в чому були викликані наступом Росії на донбаське місто Авдіївку", ‒ написали британські розвідники.

До слова, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян станом на 27 листопада 2023 року орієнтовно склали 325580 осіб.

Бої в районі Авдіївки

Нагадавши, у зоні Авдіївки окупанти збільшили кількість штурмів. Через активні бойові дії лінія фронту залишається нестабільною. Незважаючи на це, Збройні сили України контролюють ситуацію, включаючи територію коксохімічного заводу, який став метою для захоплення російських ворожих сил.

Також раніше Збройні сили України спростували інформацію про прорив російських окупаційних військ у промисловій зоні Авдіївки на південному сході міста. За повідомленням офіцера 59-ї окремої механізованої бригади, українські війська контролюють ситуацію і утримують свої позиції.

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