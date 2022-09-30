Захарова прийшла в сказ: Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії "заважають крила"

У Путіна прийшли в сказ від сьогоднішнього рішення України подати заявку на прискорений вступ до НАТО.
Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на прискорений вступ до НАТО словами "кожен обрав свій шлях".
"Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, в НАТОвський смітник. А ми в майбутнє. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, аніж набирати висоту. Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла і з Богом", - йдеться в заяві Захарової в Telegram.
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.
Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
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