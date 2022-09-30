Захарова прийшла в сказ: Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії "заважають крила"

Захарова заявила, що Україна вибрала "натовський смітник" / ТВЦ

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на прискорений вступ до НАТО словами "кожен обрав свій шлях".

"Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, в НАТОвський смітник. А ми в майбутнє. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, аніж набирати висоту. Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла і з Богом", - йдеться в заяві Захарової в Telegram.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Читайте також