Ми не подали б заявку на вступ до НАТО, якби це рішення не було погоджено із Заходом - Арестович

Олексій Арестович / скирншот

30 Вересня Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу в прискореному порядку . Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Радник ОП Олексій Арестович назвав цю події великим днем для нашої країни.

У коментарях під його постом користувачі Мережі поцікавилися, як бути з Угорщиною, яка від початку війни тільки підігравала Путіна (для вступу України в НАТО необхідна згода всіх 30 країн).

"Якщо буде консенсус великих гравців, Орбан (прем'єр міністр Угорщини - ред.) нічого не зможе зробити. А консенсус є", - зазначив Арестович.

Також він прокоментував стриману відповідь генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Йенса Столтенберга на заявку України щодо членства в НАТО.

"А що він повинен був сказати? "Я вже все вирішив за всі тридцять країн"? Ми не подали б заявку, якби це рішення не було погоджено із Заходом", - пояснив Арестович.

Коментар Арестовича/ скріншот

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на прискорений вступ до НАТО словами "кожен вибрав свій шлях".

"Сьогодні кожен вибрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, в натовський смітник. А ми в майбутнє. Буде складно? Так. Тому, що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту. Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла і з Богом", - йдеться в заяві Захарової в Telegram.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що для України головне – повернути всі свої території і виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО.

Радник керівника офісу президента сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якомога швидше.

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