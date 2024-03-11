У Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію"

У директорській Кремля Володимира Путіна вважають заяви Франції про можливе перекидання військ НАТО в Україну, мовляв, нагнітанням напруженості.

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У Кремлі вже "побачили" НАТО в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков назвав "нагнітанням напруженості" заяви Франції щодо можливого перекидання її військ в Україну. Мовляв, наслідки можуть бути дуже небажаними.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, він розповів про те, що Москва вбачає "небезпечну лінію" в риториці, пов'язаній із відправленням західних військ в Україну.

"Безумовно, загалом розширення дискусії та наполеглива активність Парижа в спробах зібрати коаліцію країн, які заявляють про гіпотетичну готовність спрямувати деякі контингенти, - це не що інше, як пряме нагнітання напруженості. Це дуже небезпечна лінія. Вона потенційно може мати дуже небажані наслідки. Ми уважно за цим спостерігаємо", - сказав Пєсков. відео дня

Також він вважає, що військові НАТО нібито вже присутні в Україні. Однак жодних підтверджень і доказів своїм словам він не навів.

"Наші відповідні служби вже давно мали інформацію про те, що так чи інакше люди, які називають себе радниками і мають пряме відношення до НАТО, насправді перебувають на території України", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Війська НАТО в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон припустив введення військ НАТО в Україну. Він пообіцяв докласти необхідних зусиль для того, щоб Росія не виграла війну.

Пізніше Макрон сказав, що війська Франції можуть опинитися в Україні, якщо окупанти РФ прорвуться до Києва або Одеси. Макрон показав французьким парламентаріям на карті напрямки потенційних ударів росіян.

Президент Чехії натякнув, скільки солдатів Захід може перекинути в Україну - зокрема, Петр Павел сказав, що такі дії не призведуть до порушення міжнародних норм. Західні війська здатні продовжувати виконувати свої місії в Україні.

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