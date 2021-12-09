Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"

Коронавірус Омікрон дуже небезпечний / Фото Reuters

Американські медики назвали п'ять симптомів штаму Омікрон, які вимагають негайної госпіталізації. Найнебезпечніші ознаки нового варіанту коронавірусу визначили в Центрі з контролю та профілактики захворювань США.

Відзначається, що симптоми штаму Омікрон не особливо відрізняються від попередніх варіантів коронавірусу. Однак цей варіант вірусу дуже заразний і швидше поширюється.

Небезпечні симптоми Омікрона:

ускладнене дихання;

постійний біль або тиск в грудях;

сплутаність свідомості, дезорієнтація;

нездатність прокинутися або не спати;

блідий, сірий або синюшний відтінок шкіри, губ і нігтів.

сильна втома;

м'язові болі;

першіння в горлі;

сухий кашель.

Захиститися від коронавірусу можна двома дозами вакцинації, дотриманням соціальної дистанції і носінням масок.

Нагадаємо, у ВООЗ зробили гучну заяву про наслідки штаму коронавірусу Омікрон. В організації вважають, що новий варіант інфекції може мати негативний вплив на пандемію.

Також раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький спрогнозував, що нова хвиля коронавірусу в країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.

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