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Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"

9 грудня 2021, 19:26

Цей варіант коронавірусу дуже заразний і швидше поширюється.

Коронавірус
Коронавірус Омікрон дуже небезпечний / Фото Reuters

Американські медики назвали п'ять симптомів штаму Омікрон, які вимагають негайної госпіталізації. Найнебезпечніші ознаки нового варіанту коронавірусу визначили в Центрі з контролю та профілактики захворювань США.

Відзначається, що симптоми штаму Омікрон не особливо відрізняються від попередніх варіантів коронавірусу. Однак цей варіант вірусу дуже заразний і швидше поширюється.

Небезпечні симптоми Омікрона:

  • ускладнене дихання;
  • постійний біль або тиск в грудях;
  • сплутаність свідомості, дезорієнтація;
  • нездатність прокинутися або не спати;
  • блідий, сірий або синюшний відтінок шкіри, губ і нігтів.
  • сильна втома;
  • м'язові болі;
  • першіння в горлі;
  • сухий кашель.

Захиститися від коронавірусу можна двома дозами вакцинації, дотриманням соціальної дистанції і носінням масок.

Нагадаємо, у ВООЗ зробили гучну заяву про наслідки штаму коронавірусу Омікрон. В організації вважають, що новий варіант інфекції може мати негативний вплив на пандемію.

Також раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький спрогнозував, що нова хвиля коронавірусу в країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.

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