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Більшість випадків Омікрону в США виявили у вакцинованих громадян

11 грудня 2021, 08:42

У США варіант коронавірусу Omicron був виявлений під час тестування у 22 штатах після перших діагностувань наприкінці листопада в Південній Африці та Гонконзі.

Більшість випадків Омікрону в США виявили у вакцинованих громадян / Reuters

Більшість з 43 випадків варіанту коронавірусу Омікрон, виявлених у США, діагностували у повністю вакцинованих громадян, а третина з них отримала бустерну дозу.

За інформацією Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC), 34 людини з 43 з підтвердженим варіантом Omicron були повністю вакциновані, повідомляє Reuters

Крім того, 14 з них отримали бустерну дозу вакцини, хоча в п'яти випадках зараження відбулося менш ніж через 14 днів після додаткового щеплення, тобто до того, як спрацював повний захист.

У США варіант коронавірусу Omicron був виявлений під час тестування у 22 штатах після перших діагностувань наприкінці листопада в Південній Африці та Гонконзі.

Нагадаємо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися у провінції Гаутенг пар у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксовано у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки до Гонконгу, де і був встановлений діагноз.

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Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

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