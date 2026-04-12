Провал переговорів із Тегераном: гучна погроза Трампа щодо морської блокади Ірану

Дональд Трамп звинуватив владу Ірану у "вимаганнях" у зв’язку з ситуацією навколо Ормузької протоки.

Дональд Трамп виступив із погрозами на адресу Ірану

Американські військові розпочинають морську блокаду Ірану

США звинуватили Іран у "вимаганнях" у зв'язку з ситуацією навколо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не вдалося домовитися з Тегераном щодо іранської ядерної програми, і американські військові починають морську блокаду Ірану.

"Зустріч пройшла добре, більшість пунктів узгодили, але єдине, що мало значення, – ядерну проблему – ні", – зазначив він у соцмережі Truth Social.

"З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, розпочинають процес блокади щодо всіх суден, які намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки", – продовжив президент.

Трамп зазначив, що блокада почнеться незабаром, і що її забезпечуватимуть й інші країни. Однак президент не уточнив ані термінів початку цієї операції, ані про які держави йдеться.

Він звинуватив владу Ірану в "вимаганнях" у зв'язку з ситуацією навколо Ормузької протоки та підкреслив, що США не терпітимуть такого тиску. Також Трамп стверджував, що Іран прагне отримати не лише гроші, а й ядерну зброю.

Трамп заявив, що американські ВМС займуться перехопленням у міжнародних водах суден, які платили Ірану мито за проходження через Ормузьку протоку.

"Я проінструктував наші ВМС, щоб вони вистежували і перехоплювали в міжнародних водах кожне судно, яке сплачувало мито Ірану", – написав він.

Він пригрозив, що жодне судно, яке сплачує незаконні мита, не матиме можливості безпечно ходити у відкритому морі.

Трамп також заявив, що американські військові приступають до процесу очищення Ормузької протоки від мін.

"Ми також почнемо ліквідацію мін, які іранці заклали у воду. Всі іранці, хто відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, будуть стерті в пил!" – написав він.

Трамп запевнив, що військові США "покінчать з тим малим, що залишилося від Ірану", і знову запевнив, що іранський військовий потенціал фактично ліквідовано.

При цьому президент стверджував, що іранська влада обіцяла знову відкрити Ормузьку протоку, але навмисно зірвала ці домовленості. Трамп підкреслив, що Ірану слід якнайшвидше розпочати процес розблокування протоки.

Також Трамп розповів, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер поінформували про хід переговорів з Іраном, які відбулися в Ісламабаді.

Трамп нагадав, що переговори відбулися завдяки посередництву головнокомандувача Збройних сил Пакистану Асіма Муніра та прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа. "Вони дуже видатні люди, і всі продовжують дякувати мені за порятунок 30-50 млн людей, які могли загинути в жахливій війні з Індією. Я завжди радий чути таке", – додав президент.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

