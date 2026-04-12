Переговори США з Іраном завершились без угоди: Венс розкрив, що стало на заваді

Переговори США та Ірану / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies, Вікіпедія

Головне з новини:

Переговори США й Ірану провалилися

Трамп допускає відновлення військових дій

США завершили раунд переговорів з Іраном без прориву: віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що сторони так і не змогли узгодити умови припинення війни. Про це він заявив після повернення американської делегації, наголосивши, що провал консультацій створює більше ризиків для Тегерана, ніж для Вашингтона, пише CNN.

Венс підкреслив, що іранська сторона відкинула запропонований формат домовленостей, попри те що, за його словами, американська позиція була максимально гнучкою.

"Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки", - заявив він.

Венс додав, що команда прибула на переговори з чітким мандатом на компроміс, але "нам не вдалося досягти жодного прогресу".

За оцінкою віцепрезидента, ключовою точкою розбіжностей стала відмова Тегерана відступити у питанні ядерної програми. США, за словами Венса, залишили іранській стороні "остаточну і найкращу пропозицію", яка все ще може бути прийнята.

Паралельно президент США Дональд Трамп публічно заявив, що результат переговорів не є критичним для Вашингтона.

"Незалежно від того, що станеться, ми виграємо. Чи укладемо ми угоду, чи ні для мене це не має значення", - сказав він, підкресливши, що США зберігають стратегічну перевагу.

Трамп також попередив, що у разі провалу дипломатії Сполучені Штати готові повернутися до військових дій, заявивши, що американські кораблі оснащуються "найкращими боєприпасами" та можуть бути використані "дуже ефективно".

Наскільки "перемирʼя" між Іраном та США може бути тривалим - думка експерта Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що навіть тимчасове "перемир’я" між США та Іраном є позитивним фактором, оскільки може зменшити тиск на світовий ринок нафти та опосередковано полегшити ситуацію для України. Також воно знижує рівень напруги в західних суспільствах, які підтримують Київ. "Це перемир’я — фактично домовленість між США та Іраном. Його головна ідея — розблокування Ормузької протоки, що зараз і відбувається", - сказав Хара в інтерв'ю Главреду. Водночас експерт сумнівається у довготривалості домовленостей, зазначаючи, що подібні "перемир’я" вже неодноразово порушувалися в інших конфліктах на Близькому Сході. Він нагадав про постійні удари Ізраїлю по позиціях ХАМАС і "Хезболли" та взаємні атаки сторін.

Переговори про завершення війни в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир’я. Перший раунд прямих переговорів щодо можливого мирного врегулювання був запланований на 10 квітня у столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, запропонованого Іраном.

Дональд Трамп 7 квітня заявляв, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У соцмережі Truth Social він попередив, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський президент також погрожував ударами по інфраструктурі Ірану, зокрема мостах та електростанціях, що могло б мати масштабні руйнівні наслідки для регіону.

Напередодні Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Серед ключових вимог — гарантія того, що Іран більше ніколи не зазнає нападу.

Вас може зацікавити:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

