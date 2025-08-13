Трамп заявив про 'звільнення Москви та Ленінграда' в рамках угоди з Путіним - що сказав

https://glavred.net/world/tramp-zayavil-ob-osvobozhdenii-moskvy-i-leningrada-pered-sammitom-na-alyaske-detali-10689458.html Посилання скопійоване

Трамп заявив про "звільнення Москви і Ленінграда" в рамках угоди з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію, яка шириться в ЗМІ щодо майбутніх переговорів з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним в рамках саміту на Алясці. Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що медіа упереджено подають інформацію про його зустріч із Путіним, посилаючись на колишніх чиновників та опонентів, зокрема Джона Болтона, який нещодавно заявив, що, попри проведення переговорів на території США, "Путін уже переміг". Політик обурився таким твердженням, наголосивши, що США перемагають у всьому, а фейкові новини працюють безперервно.

/ Фото: скріншот

"Якби я звільнив Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду! Але тепер їх викрили. Подивіться на всі справжні новини, які з'являються про їхню корупцію. Це хворі і нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, тому що ми перемагаємо у всьому!!! MAGA", - резюмував Трамп.

відео дня

Переговори на Алясці - чого чекати

Раніше Главред писав, підсумок переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці залежатиме від того, яку стратегію зараз обере російський лідер та його оточення.

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний зазначив, що теоретично Москва може на певний час заморозити конфлікт і розпочати мирний процес, аби отримати вигоду, зокрема економічну. Найвагомішим "призом" у такому випадку стане зняття санкцій, яке, за витоками інформації, Вашингтон нібито готовий пообіцяти Росії.

Додатковим підтвердженням цієї версії експерт назвав наміри Кремля провести навчання "Захід-2025" як сигнал демонстрації сили та, ймовірно, готовності до її застосування.

"У такій ситуації Путіну вигідно проголосити про тимчасове перемир’я або про припинення вогню ("ceasefire"), щоб, зосередившись на білоруському напрямку, уникнути сильного удару на українському фронті. Тому Путін міг погодитись на це з тактичною метою. Але є й фактори, що роблять такий сценарій малоймовірним у найближчій перспективі — головним із них є надія Путіна на військові успіхи найближчими місяцями. Як він сам говорив: "Мы их добьем"", - вказує аналітик.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред