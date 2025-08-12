Рус
Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

Руслан Іваненко
12 серпня 2025, 22:02
Адміністрація Білого дому підтверджує рішучість Трампа завершити бойові дії і досягти миру через дипломатію.
Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт пояснює відсутність Зеленського на саміті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео

Читайте в матеріалі:

  • Чому Зеленського не запросили на зустріч
  • Які цілі переговорів Трампа і Путіна
  • Що очікують від саміту на Алясці

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть зустріч в Анкориджі — найбільшому місті Аляски. Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, Трамп вирушить у п’ятницю вранці в Анкоридж для двосторонніх переговорів із Путіним. Лівітт наголосила, що американський президент "сповнений рішучості завершити війну Росії проти України і зупинити вбивства". Вона також підкреслила, що для Трампа "завжди буде пріоритетом мир і партнерство", коли це можливо.

Ініціатива зустрічі та її мета

Прессекретарка додала, що ініціатива зустрічі належить саме російському лідеру, який звернувся до Трампа з проханням про особистий контакт під час переговорів зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

"Мета зустрічі — дати Трампу і Путіну можливість краще зрозуміти, як можна покласти край цій війні", — пояснила Лівітт.

Вона також зазначила, що адміністрація США робить все можливе для досягнення миру через дипломатію.

Відсутність Зеленського на саміті

Щодо відсутності президента України Володимира Зеленського на саміті, Лівітт пояснила, що це пов’язано з особистим проханням Путіна. Проте, за її словами, можливість тривалої зустрічі за участі Зеленського залишається.

Оцінка позиції Кремля від Зеленського

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив поточну позицію Кремля щодо переговорів про припинення війни в Україні. На його переконання, Росія не готується до деескалації, а навпаки — накопичує ресурси для подальшої активізації бойових дій.

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського
/ Інфографіка: Главред

Згідно з інформацією, яку озвучив Зеленський, окупаційні війська здійснюють інтенсивне переміщення техніки та особового складу, що свідчить про підготовку до нових наступальних операцій. Це вказує на стратегічний намір Кремля продовжувати військовий тиск, незважаючи на заяви про переговори.

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Раніше радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна. Пастор Бернс підтримує використання всіх інструментів для завершення війни та безпеки України.

Нагадаємо, лідери ЄС планують переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним. Європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не буде вести переговори в дусі доброї волі.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

