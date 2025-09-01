Лише одна людина може зупинити Путіна, і це не Трамп: Жданов назвав ім'я

Політика Китаю - "сиджу в кущах і чекаю на героя".

Олег Жданов сказав, хто може зупинити Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Головні тези:

Путіна не цікавить думка Трампа, він робить те, що потрібно йому

Зупинити Путіна може Сі Цзіньпін

Китай веде своєрідну політику

Президент США Дональд Трамп нічого не може зробити з країною-агресором Росією. Крім того, йому байдуже, як закінчиться війна, аби просто перестали стріляти. Таку думку в коментарі Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Путін просто плює на Трампа і робить те, що потрібно йому.

"Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю героя", - сказав Жданов.

Експерт пояснив, що Китай вимагає відкриття європейських ринків для себе і скасування мит у відносинах зі США.

"Один американський політолог зазначив, що, найімовірніше, Сі Цзіньпін чекає, коли Трамп прийде до нього з пропозицією про мир і дружбу. Проте, якщо Китай зупинить постачання боєприпасів Росії, то за тиждень російська артилерія просто замовкне, адже 60% боєприпасів, які є в Росії, - це постачання Китаю через Північну Корею", - додав Жданов.

Саміт ШОС у Китаї - що відомо

Як відомо, 31 серпня в Китаї стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

До китайського портового міста Тяньцзінь прибули: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф, російський диктатор Володимир Путін та інші.

Як пише Bloomberg, лідери низки країн планують обговорити майбутнє групи під керівництвом Пекіна, який прагне запропонувати альтернативу світовому порядку, сформованому США.

Сі Цзіньпін під час саміту ШОС заявив, що організація має відігравати ключову роль у зміцненні миру, стабільності та глобального розвитку. Очікується, що він представить план "конструктивного захисту післявоєнного міжнародного порядку", який має стати "основою для вдосконалення системи глобального управління", передає South China Morning Post.

Що заявив Путін на саміті ШОС

Глава РФ Путін у рамках саміту ШОС зробив низку цинічних заяв щодо війни Росії проти України і розкрив свій план досягнення миру.

Серед головних причин війни Путін назвав "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

Він заявив, що домовленості, досягнуті під час зустрічі на Алясці, нібито відкривають можливості для миру в Україні, і пообіцяв поінформувати лідерів ШОС про результати перемовин із Трампом.

За словами російського диктатора, для стійкого і довготривалого врегулювання необхідно усунути причини кризи і відновити "справедливий баланс" у сфері безпеки.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом. Він попередив, що війна Росії проти України може тривати "багато місяців", і поставив під сумнів зобов'язання Путіна щодо досягнення прогресу в мирних переговорах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, Дональд Трамп має відреагувати, якщо глава Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Як Трамп закінчуватиме війну в Україні - думка експерта

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Трамп і його команда сподіваються на швидкий прогрес і укладення угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.

"Трамп приречений займатися Україною. І йому потрібна крапка в цій війні, а тому він робитиме все для того, щоб її поставити. Але примушувати до завершення війни Трамп більше буде Україну, ніж Росію", - сказав Кулик коментарі Главреду.

Він прогнозує, що Київ примушуватимуть до поступливості, а Росію намагатимуться замиряти, тобто пропонуватимуть їй якісь угоди, які втягуватимуть РФ у геополітичний порядок денний, де Україна втратить для неї цінність.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

