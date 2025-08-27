Трамп готує удар по Кремлю: що стоїть за стратегією "батога і пряника"

Колишній віце-президент закликає США посилити дипломатію через санкції, щоб примусити Путіна діяти.

Колишній політик нагадує приклад Туреччини та пояснює, як жорсткі санкції змушують агресора змінювати позицію / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Як США можуть змусити Росію погодитися на справедливий мир

Чому "батіг і пряник" може прискорити завершення війни в Україні

Які кроки США допоможуть Україні наблизитися до миру

Колишній віце-президент США Майк Пенс вважає, що зустріч президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці може стати першим значним кроком до миру з часів початку вторгнення Росії в Україну. Про це він написав у статті для The Wall Street Journal.

"Вперше за багато місяців з'явилася справжня надія, що кровопролиття в Україні може закінчитися й її народ зможе почати відбудовувати свою країну", — зазначив Пенс.

Позиція щодо дипломатії та санкцій

Він підкреслив, що Путін "розуміє тільки силу й лише дипломатії недостатньо", тому мирний процес має бути підкріплений реальними важелями впливу, які можуть надати президент США та Конгрес.

Пенс наголосив, що Москва затягує переговори та продовжує агресію проти України, а США не повинні дозволяти Путіну диктувати умови.

"Конгрес міг би загнати президента Росії "в глухий кут", якщо негайно ухвалив би нові санкції та поклав би відповідний документ на стіл Трампа", — зазначив політик.

Він додав, що готовність санкцій до підписання "посилила б позиції Трампа за столом переговорів", а Путін отримав би чіткий сигнал: у разі зволікання чи обману російська економіка заплатить високу ціну.

Двопартійний пакет санкцій та методика "батога і пряника"

У публікації зазначено, що сенатор Ліндсі Грем представив двопартійний пакет санкцій, який передбачає високі мита для країн, що підтримують війну Росії через купівлю її нафти, газу та інших експортних товарів.

Пенс пояснив, що метод "батога і пряника" перевірений в американській зовнішній політиці: "Пряник для Росії — можливість вийти з ізоляції, батіг — загроза нових жорстких економічних санкцій". Він додав, що ці кроки можуть допомогти укласти "справедливий та тривалий договір про мир в Україні".

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Колишній віце-президент згадав приклад 2019 року, коли Трамп застосував схожу стратегію з Туреччиною: "Трамп заявив, що готовий ввести проти Туреччини жорсткі санкції, й президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган погодився на припинення вогню".

На його думку, аналогічний підхід може спрацювати і для України.

"Україна сьогодні дуже близька до миру завдяки наполегливості президента США", — підсумував Пенс.

Як США можути вдарити по РФ - думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак в інтерв’ю Главреду зазначив, що проти Росії слід запроваджувати більш жорсткі санкції, ніж ті, що існують нині. Він підкреслив, що ключова проблема Європи не в накладанні обмежень, а у відсутності ефективних механізмів їхнього контролю.

"США мають змогу впроваджувати дієві санкції, адже не лише вводять обмеження, а й контролюють їх виконання", — зауважив Ступак.

Експерт додав, що світовий "поліцейський" міг би завдавати тиск на Росію в різних напрямках, проте цього не роблять через економічні інтереси. "Титан для літаків Boeing і досі постачають із Росії до США. А близько 30% ядерного палива для американських АЕС надходить із РФ", — пояснив він, підкресливши суперечливість міжнародної політики щодо санкцій.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США заявив, що Вашингтон припинив пряму військову допомогу Україні та зосередився на продажі зброї союзникам по НАТО.

Також президент США Дональд Трамп поновив погрози запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії у разі, якщо країна не припинить війну проти України. Водночас він не визначив жодних нових конкретних термінів для виконання цього ультиматуму.

Крім цього, раніше Трамп розкритикував ракетні удари Росії по американському заводу в Україні. Президент США тоді дав Путіну два тижні на реакцію, пригрозивши наслідками для РФ.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

