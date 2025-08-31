Росія отримала попередження від США щодо війни проти України - The Guardian

У США закликали Росію припинити агресивні дії проти України.

Путін має зустрітися із Зеленським, якщо не буде миру, на Росію чекають санкції - ЗМІ / Главред

Головне:

На Росію чекають санкції, якщо не буде миру в Україні

Росія повинна припинити агресивні дії

Путін має провести зустріч із Зеленським

На країну-окупанта Росію чекають санкції, якщо вона не піде шляхом до миру з Україною. Таке попередження Вашингтон надіслав Москві під час екстреного засідання Радбезу ООН у п'ятницю, 29 серпня.

Засідання ООН після удару по Києву

У матеріалі The Guardian ідеться про те, що на зустрічі в ООН, яку було екстрено скликано після масштабного обстрілу Києва, унаслідок чого постраждали й загинули люди, представник Штатів Джон Келлі зробив заяву.

Зокрема, Келлі сказав, що такі удари "ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру" і зажадав від РФ припинення агресивних дій.

Путін має зустрітися із Зеленським

Також Келлі сказав, що главі Кремля Володимиру Путіну слід зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Келлі повторив попередження глави Білого дому Дональда Трампа про те, що США впровадять санкції проти Росії в разі продовження війни.

Що говорить експерт

Росія готує осінню наступальну кампанію, сказав Главреду військовий експерт Олег Жданов. Проте навіть якщо росіяни і зберуть велике угруповання, озброїти його буде нічим.

"Утім, навіть якщо восени РФ кине в бій ті 160 тисяч осіб, ризик того, що зона бойових дій розповзатиметься і охопить ще, наприклад, частину Дніпропетровської області, розшириться в Сумській і Харківській областях, мінімальний. Цим 160 тисячам нема на чому воювати, у Росії закінчилися навіть осли", - наголосив Жданов.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше сказав, що Сили оборони проводять стабілізаційні заходи на окремих ділянках фронту. Українська армія продовжує працювати і на Донбасі, де росіяни за останні 8 місяців втратили вбитими і пораненими понад 290 тисяч своїх окупантів.

В Інституті вивчення війни припустили, що найближчими тижнями Росія може посилити удари по Україні. Окупанти накопичили дрони-камікадзе і ракети.

Росія продовжуватиме війну, сказав кремлівський спікер Дмитро Пєсков. Він звинуватив Європу та Україну в нібито небажанні миру і заявив про готовність Кремля воювати далі для досягнення своїх "цілей".

