Росія отримала попередження від США щодо війни проти України - The Guardian

Головне:
- На Росію чекають санкції, якщо не буде миру в Україні
- Росія повинна припинити агресивні дії
- Путін має провести зустріч із Зеленським
На країну-окупанта Росію чекають санкції, якщо вона не піде шляхом до миру з Україною. Таке попередження Вашингтон надіслав Москві під час екстреного засідання Радбезу ООН у п'ятницю, 29 серпня.
Засідання ООН після удару по Києву
У матеріалі The Guardian ідеться про те, що на зустрічі в ООН, яку було екстрено скликано після масштабного обстрілу Києва, унаслідок чого постраждали й загинули люди, представник Штатів Джон Келлі зробив заяву.
Зокрема, Келлі сказав, що такі удари "ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру" і зажадав від РФ припинення агресивних дій.
Путін має зустрітися із Зеленським
Також Келлі сказав, що главі Кремля Володимиру Путіну слід зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, Келлі повторив попередження глави Білого дому Дональда Трампа про те, що США впровадять санкції проти Росії в разі продовження війни.
Що говорить експерт
Росія готує осінню наступальну кампанію, сказав Главреду військовий експерт Олег Жданов. Проте навіть якщо росіяни і зберуть велике угруповання, озброїти його буде нічим.
"Утім, навіть якщо восени РФ кине в бій ті 160 тисяч осіб, ризик того, що зона бойових дій розповзатиметься і охопить ще, наприклад, частину Дніпропетровської області, розшириться в Сумській і Харківській областях, мінімальний. Цим 160 тисячам нема на чому воювати, у Росії закінчилися навіть осли", - наголосив Жданов.
Російсько-українська війна - новини за темою:
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше сказав, що Сили оборони проводять стабілізаційні заходи на окремих ділянках фронту. Українська армія продовжує працювати і на Донбасі, де росіяни за останні 8 місяців втратили вбитими і пораненими понад 290 тисяч своїх окупантів.
В Інституті вивчення війни припустили, що найближчими тижнями Росія може посилити удари по Україні. Окупанти накопичили дрони-камікадзе і ракети.
Росія продовжуватиме війну, сказав кремлівський спікер Дмитро Пєсков. Він звинуватив Європу та Україну в нібито небажанні миру і заявив про готовність Кремля воювати далі для досягнення своїх "цілей".
Інші новини:
- Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву
- Провал літнього наступу РФ: у Генштабі рознесли заяви Герасимова
- Аналог 5-ї статті НАТО або договір зі США: Ступак оцінив гарантії для України
Про джерело: The Guardian
"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред