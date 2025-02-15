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Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ дізналися ймовірну дату і місце саміту

Олексій Тесля
15 лютого 2025, 22:19
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Більшість європейців не були проінформовані про ці плани, як і офіційні особи з України.
Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ дізналися ймовірну дату і місце саміту
З'явилася ймовірна дата зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним / колаж: Главред, фото: скріншот

Саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися наприкінці лютого в Саудівській Аравії.

Дату зустрічі планують призначити до початку священного для мусульман місяця Рамадан (2025 року Рамадан починається із заходом сонця 28 лютого), повідомило джерело агентства Bloomberg.

Джерела кажуть, що більшість європейців поки що не були проінформовані про ці плани, при цьому офіційні особи з України, схоже, теж не повністю в курсі підготовки. Зокрема, в офісі Зеленського не відповіли на запит Bloomberg на питання про зустріч.

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Попри те, що Трамп анонсував зустріч із Путіним у королівстві Перської затоки разом із представниками України, Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на прохання агентства про коментарі, як і представник Кремля.

В Ер-Ріяді запросили представників США, Росії та України на зустріч, стверджують джерела Bloomberg, поінформовані про це питання. Уточнюється, що переговори ініціює радник Королівства з національної безпеки Мусаед Аль-Айбан.

Підкреслюється, що рівень контактів посилився особливо після скандальної промови віце-президента США Джей Ді Венса під час Мюнхенської конференції з безпеки. Стверджується, що Саудівська Аравія підтримує тісні відносини зі США, Росією та Україною і її вважають нейтральним місцем для потенційних мирних переговорів.

Ймовірні учасники переговорів

Очікується, що переговорами в Саудівській Аравії керуватимуть радник із національної безпеки Майкл Волц і спеціальний посланник Стів Віткофф, ідеться в матеріалі.

З боку РФ можуть брати участь радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков і директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Також джерела повідомляють, що ключову роль неофіційного бек-каналу з учасниками перемовин Трампа може зіграти Кирило Дмитрієв - фінансист, який здобув освіту в Стенфорді та Гарварді і має зв'язки з сім'єю російського диктатора.

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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