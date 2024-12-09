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"Ми хочемо закінчення війни": Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з Трампом

Руслана Заклінська
9 грудня 2024, 16:19
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Президент України наголосив, що примусити Росію завершити війну можна тільки, якщо Україна буде сильною.
'Ми хочемо закінчення війни': Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з Трампом
Зеленський обговорив замороження війни з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключове:

  • Зеленський обговорив з Трампом в Парижі можливість замороження війни
  • Україна прагне завершення війни, але Росія не зацікавлена в цьому
  • Україна може досягти дипломатичного завершення війни лише через силу на полі бою

Президент України Володимир Зеленський обговорив можливість замороження війни з обраним президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Парижі. Про це глава держави повідомив після переговорів з лідером німецького ХДС Фрідріхом Мерцем у Києві у Telegram.

"Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили (під час зустрічі з Трампом - Главред). Я сказав, що ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни. І безумовно дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. І ми хочемо цього", - сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що в ході розмови з Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни.

"Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою", - пояснив глава держави.

За його словами, для цього необхідні сучасні військові системи, такі як ATACMS, TAURUS, Storm Shadow та SCALP. Вони допоможуть завдавати ударів по військових цілях РФ.

'Ми хочемо закінчення війни': Зеленський розкрив нові деталі зустрічі з Трампом
ATACMS / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа, Зеленського і Макрона - що відомо

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і майбутнім президентом США Дональдом Трампом у Єлисейському палаці.

Спочатку зустрілися Трамп і Макрон, згодом приєднався й Зеленський. Український лідер назвав зустріч "продуктивною" і подякував Трампу за рішучість, а Макрону за організацію. Політики обговорили ситуацію на фронті та можливості досягнення справедливого миру для України.

Дональд Трамп заявив, що Україна прагне укласти мирну угоду, закликаючи до негайного припинення вогню та початку переговорів. Він підкреслив величезні втрати обох сторін і закликав Путіна зробити крок до миру.

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"Мирний план" Дональда Трампа

Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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