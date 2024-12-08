Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

За словами майбутнього глави Білого дому, він не хоче, щоб щось заважало переговорам.

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Ключове:

Трамп прокоментував чутки про переговори з Путіним

Новообраний президент США зробив заяву

Обраний президентом США Дональд Трамп прокоментував інформацію, що з'явилася про те, що нібито він уже встиг провести непублічні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю NBC News він стверджує, що не спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним після перемоги на виборах.

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"Ні, не говорив", - категорично заявив новообраний президент США.

Водночас, він відмовився обговорювати тему розмови з господарем Кремля, оскільки, за його словами, це може перешкодити майбутнім переговорам.

За словами майбутнього глави Білого дому, він не хоче, щоб щось заважало переговорам США щодо війни в Україні.

"Не хочу про це говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося про те, що Віктор Орбан передасть Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну сигнал від Дональда Трампа. Орбан може відновити свою "миротворчу місію", щоб передати "послання" президенту України Володимиру Зеленському, голові Кремля Володимиру Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Нагадаємо, раніше Фесенко розповів про те, чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні. Наразі у новообраного президента США Дональда Трампа немає чіткого і конкретного плану по завершенню війни в Україні, і початку переговорів з РФ.

Як повідомляв Главред, глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа. Офіційні представники обох сторін понад годину обговорювали ситуацію на полі бою.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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