Трамп зупинив удари, США, Ізраїль та Іран несподівано дійшли згоди: що відомо

Рада національної безпеки Ірану стверджує, що Тегеран "здобув перемогу" — США нібито погодилися на його умови.

Дональд Трамп погодився припинити удари по Ірану за умови відкриття Ормузької протоки

Головне:

США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир'я

Перший раунд мирних переговорів заплановано на 10 квітня в Ісламабаді

Іран заявив про "перемогу"

США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир'я. Перший раунд прямих переговорів щодо угоди про припинення війни заплановано на 10 квітня в столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

Трамп погодився зупинити удари по Ірану на два тижні

У соцмережі Thruth Social президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран упродовж двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

"На основі розмов з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом і фельдмаршалом Асімом Мунером з Пакистану, під час яких вони попросили мене призупинити застосування руйнівної сили, яка має бути застосована сьогодні ввечері проти Ірану, і за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на період двох тижнів. Це буде двостороннє припинення вогню", - йдеться у дописі Трампа.

За його словами, США вже досягли і перевищили всі військові цілі та значно просунулися в напрямку остаточної Угоди щодо довгострокового миру з Іраном і миру на Близькому Сході.

Трамп зазначив, що США отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважають її "робочою основою для переговорів".

Як пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Водночас у заяві Ради національної безпеки Ірану йдеться, що Тегеран "здобув перемогу", повідомляє The New York Times.

"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи та народ повинні залишатися єдиними й непохитними", — йдеться у заяві.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Також Рада національної безпеки стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану Ірану, пише Clash Report.

За версією Тегерана, Вашингтон погодився на наступне:

зобов'язання про ненапад;

збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;

згода на збагачення урану;

скасування всіх первинних санкцій;

скасування всіх вторинних санкцій;

припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН;

припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;

виплату компенсації Ірану;

виведення американських бойових сил з регіону;

припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти "Хезболли" в Лівані.

При цьому видання AP зазначає, що в іранській версії плану, перекладеній на перську мову, Тегеран включив фразу "прийняття збагачення урану" для своєї ядерної програми. Цього пункту не було в англійських версіях, які іранські дипломати передали журналістам.

Коли відбудуться перші прямі переговори між США та Іраном

Як повідомляє Axios, перший раунд прямих переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на 10 квітня в столиці Пакистану.

"Обговорюються варіанти особистих переговорів, але остаточне рішення буде ухвалено лише після заяви президента або Білого дому", — сказала виданню прес-секретарка Керолайн Лівітт.

Варто зазначити, що це будуть перші прямі переговори з початку війни. Два джерела уточнили виданню, що зустріч запланована на цю п'ятницю, 10 квітня.

За даними CNN, з боку США на зустрічі в Ісламабаді мають бути присутні спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віце-президент США Джей Ді Венс. Очолить делегацію, ймовірно, саме Венс.

Наразі віцепрезидент США перебуває в Угорщині. Джерела CNN повідомляють, що в його поїздку може бути включена зупинка в Угорщині, якщо дозволить час.

Переговори про завершення війни в Ірані - останні новини

Як писав Главред, 7 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У Truth Social він написав, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський лідер погрожував знищити всі мости та електростанції в Ірані, а також застосувати інші заходи, які можуть мати руйнівні наслідки для іранців і викликати небезпечну реакцію в усьому регіоні.

Тим часом Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Одна з головних вимог іранської пропозиції полягає в тому, що Іран більше ніколи не зазнає нападу. Про це писало видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

За даними The Wall Street Journal, президент Трамп допускав завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки. Трамп і його команда нібито дійшли висновку, що спроби відновити судноплавство у вузькій частині протоки можуть істотно затягнути конфлікт, виходячи за межі початкового плану, розрахованого на 4-6 тижнів.

5 квітня Трамп висловив надію, що мирна угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом.

Тим часом видання Axios писало про те, що США та Іран ведуть переговори про можливе 45-денне припинення вогню, яке може стати кроком до завершення війни.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

