'Цієї ночі загине ціла цивілізація': Трамп зробив гучну заяву

Президент США анонсував "тотальну зміну режиму" та початок нової ери, яка має настати вже найближчої ночі.

Трамп оголосив фінальний ультиматум Ірану

Ключові тези Трампа:

Вночі може згинути ціла цивілізація

Ніч стане одним із найважливіших моментів складної історії світу

47 років шантажу, корупції та смерті в Ірані завершаться

Президент США Дональд Трамп заявив, що його ультиматум Ірану добігає кінця. Вночі може згинути ціла цивілізація. Про це американський лідер написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

"Цієї ночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне, хто знає?" - написав Трамп. відео дня

Президент США додав, що відповідь на це питання з'явиться цієї ночі. Також Трамп зазначив, що ніч стане "одним із найважливіших моментів довгої й складної історії світу".

"47 років шантажу, корупції та смерті нарешті завершаться. Хай благословить Бог великий народ Ірану!" - додав він.

Іран виходить із переговорів зі США

За даними NYT, Іран повідомив, що більше не братиме участі у переговорах зі США щодо припинення вогню, передавши сигнал через Пакистан.

Рішення ухвалене після посилення військового тиску з боку США та Ізраїлю. Спроби домовитися через посередників не дали результату, а риторика Тегерана стала жорсткішою та вимоги - категоричнішими.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Що планує зробити Трамп

Американське видання Axios повідомляє, що президент США стоїть перед важливим вибором. Він роздумує, чи виконати погрозу знищити інфраструктуру Ірану, починаючи з 20:00 за східним часом, чи знову відкласти крайній термін, щоб дати шанс переговорам.

Раніше американський лідер погрожував до півночі знищити всі мости та електростанції в Ірані, а також застосувати інші дії, які можуть мати руйнівні наслідки для іранців і викликати небезпечну реакцію у всьому регіоні.

"Якщо президент побачить, що угода наближається, він, ймовірно, відкладе це. Але тільки він і він один приймає це рішення", – зазначив високопоставлений чиновник адміністрації.

Водночас представник Міністерства оборони США повідомив, що відомство "скептично" ставиться до ймовірності продовження дій у цій ситуації.

"Президент - найкровожерливіший, наче скажений пес...Ці хлопці здаються голубами порівняно з президентом", - сказав інший американський чиновник, применшуючи чутки про те, що міністр оборони Піт Гегсет або держсекретар Марко Рубіо підбурюють його.

Війна США та Ірану - останні новини

Нагадаємо, США та Іран ведуть переговори про можливе 45-денне припинення вогню, яке може стати першим кроком до завершення війни. Переговори проходять через посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також прямими контактами між спецпредставником США Стівом Віткоффом і главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

5 квітня президент США висловив надію на швидке укладення мирної угоди з Іраном, зазначивши, що переговори тривають прямо зараз. Водночас він попередив про можливі удари по електростанціях та мостах, якщо угода не буде досягнута.

Як повідомляв Главред, Пакистан передав США мирну пропозицію від Ірану, ключовою вимогою якої є гарантія, що країна більше не зазнає нападів. Пропозиція передбачає припинення ізраїльських ударів по "Хезболі", скасування санкцій та відкриття Ормузької протоки з оплатою для Ірану та Омана.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

