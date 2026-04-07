Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Іран обіцяє припинити блокаду Ормузької протоки та використати її як засіб для відновлення країни замість "репарацій" від США та Ізраїлю.

Пакистан передав США мирний план Ірану

Головне:

Пакистан передав США мирну пропозицію Ірану з 10 пунктів

Ключова вимога Тегерана — гарантії, що країна не зазнає нових атак

Джей Ді Венс готовий долучитися до переговорів

Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Одна з головних вимог іранської пропозиції полягає в тому, що Іран більше ніколи не зазнає нападу. Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

Двоє анонімних високопоставлених іранських чиновників заявили, що мирна пропозиція, крім гарантій безпеки для Ірану, передбачала:

припинення ізраїльських ударів по "Хезболі" в Лівані;

скасування всіх санкцій.

Натомість Іран обіцяє завершити блокаду Ормузької протоки та використовувати її як засіб для відновлення країни, замість "репарацій" від США та Ізраїлю. Для цього Тегеран запровадить збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, яке проходитиме через протоку. Цю суму Іран ділитиме з Оманом, який розташований на протилежному березі протоки.

Зазначимо, що Пакистан є головним посередником між воюючими США та Ізраїлем з одного боку та Іраном — з іншого.

The New York Times зазначає, що президент США Дональд Трамп погрожує бомбити важливі об'єкти цивільної інфраструктури, такі як мости та електростанції, якщо Іран до вечора 7 квітня не відкриє Ормузьку протоку.

"Такий удар позначиться на повсякденному житті мільйонів іранців", — пишуть автори матеріалу.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Венс готовий вступити в переговори з Іраном — Politico

Віцепрезидент США Джей Ді Венс готовий розпочати переговори з Іраном, якщо неофіційні консультації призведуть до прямої зустрічі з іранськими офіційними особами.

Як пише Politico, на даний момент переговори очолюють спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Хоча перспектива участі Венса демонструє серйозність намірів США знайти вихід із ситуації, все це відбувається на тлі обіцянок глави Пентагону Піта Хегсета про безпрецедентні удари по Ірану найближчими днями.

Переговори про завершення війни в Ірані

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп допускає завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки, повідомляє The Wall Street Journal. За даними ЗМІ, останніми днями Трамп і його команда дійшли висновку, що спроби відновити судноплавство у вузькій ділянці протоки можуть істотно затягнути конфлікт, виходячи за межі початкового плану, розрахованого на 4-6 тижнів.

У зв'язку з цим Вашингтон має намір зосередитися на ключових завданнях: ослабленні іранського військово-морського потенціалу та ракетних запасів, а також поступовому згортанні бойових дій. Паралельно США планують посилювати дипломатичний тиск на Тегеран, домагаючись відновлення торгового судноплавства.

На початку квітня Трамп заявив, що війна США проти Ірану триватиме ще два-три тижні. За його словами, Сполученим Штатам уже вдалося змінити владу в країні, а також Тегеран не матиме ядерної зброї.

5 квітня Трамп висловив надію, що мирна угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом.

Тим часом видання Axios писало про те, що США та Іран ведуть переговори про можливе 45-денне припинення вогню, яке може стати кроком до завершення війни.

Як війна в Ірані впливає на Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може послабити підтримку Києва з боку США.

За його словами, зміщення зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона вже починає позначатися на обсягах допомоги Україні, зокрема — у сфері протиповітряної оборони.

Зеленський прямо визнав, що увага союзників до України слабшає.

"Ми маємо визнати, що на сьогоднішній день ми не є пріоритетом… Я боюся, що затяжна війна призведе до скорочення підтримки", - сказав він.

Президент підкреслив, що навіть нинішні пакети допомоги можуть скорочуватися, якщо конфлікт з Іраном затягнеться.

США можуть використати Іран як розмінну монету: експерт пояснив стратегію Трампа Президент США Дональд Трамп може спробувати домовитися з Росією, не вимагаючи від України виходу з Донбасу, але натомість очікувати поступок в інших напрямках — зокрема, впливу на Іран. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, прямий тиск на Київ з вимогою залишити Донбас є надто ризикованим кроком для Трампа з точки зору внутрішньої політики США. Такий сценарій може викликати різку критику та звинувачення у підтримці Кремля. "Тому зараз він діє дуже обережно, балансуючи між різними напрямками. З одного боку, він може спробувати закрити іранський трек — завершити військову операцію та перекласти відповідальність на європейців. З іншого боку, використовувати цю ситуацію як інструмент політичного тиску", — сказав Жовтенко. Експерт вважає, що питання Ірану для Трампа є ключовим у найближчій перспективі. Після його можливого врегулювання у американського лідера залишиться менше можливостей переключати увагу, і фокус зміститься, зокрема, на політику щодо України. Жовтенко також пов'язує активність Трампа з підготовкою до передвиборчої кампанії. За його оцінкою, до кінця травня політик прагне закрити низку зовнішньополітичних питань, щоб зосередитися на внутрішній боротьбі. Водночас Трампу може бути вигідно залишати частину конфліктів невирішеними. Це дозволяє використовувати їх у політичній риториці, демонструючи себе як ключового гравця, здатного довести процеси до завершення. При цьому Росія може спробувати використати фактор впливу на Іран як додатковий інструмент у переговорах. Головним залишається питання, як саме Трамп буде балансувати між відносинами з РФ, позицією країн НАТО та європейськими союзниками.

Інші новини:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

