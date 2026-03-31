Трамп готовий закінчити війну в Ірані без відкриття Ормузької протоки – WSJ

Віталій Кірсанов
31 березня 2026, 06:35
Президент США заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану.
Трамп готов закінчити війну в Ірані без відкриття Ормузької протоки
Трамп готов закінчити війну в Ірані без відкриття Ормузької протоки / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • У Трампа вважають, що спроба відкрити вузьке місце в протоці затягне конфлікт
  • США хочуть послабити іранський військово-морський флот і запаси ракет

Президент США Дональд Трамп допускає завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел, глава Білого дому заявив помічникам про готовність припинити військові дії проти Ірану, навіть якщо стратегічно важлива протока залишиться значною мірою закритою.

В останні дні Трамп і його команда дійшли висновку, що спроби відновити судноплавство у вузькій ділянці протоки можуть істотно затягнути конфлікт, виходячи за рамки початкового плану, розрахованого на 4-6 тижнів.

У зв'язку з цим Вашингтон має намір зосередитися на ключових завданнях: послабленні іранського військово-морського потенціалу і ракетних запасів, а також поступовому згортанні бойових дій. Паралельно США планують посилювати дипломатичний тиск на Тегеран, домагаючись відновлення торговельного судноплавства.

Якщо ці зусилля не приведуть до результату, американська сторона розраховує, що ініціативу щодо відкриття протоки візьмуть на себе союзники в Європі та країнах Перської затоки.

Джерела також зазначають, що Трамп не виключає військові сценарії, однак на даний момент вони не розглядаються як пріоритетні.

За оцінкою видання, завершення конфлікту без розблокування Ормузької протоки може призвести до посилення контролю Ірану над цим стратегічним маршрутом, а складна операція з його відкриття буде відкладена на більш пізній термін.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Операція США проти Ірану — останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями. Зокрема, США розраховують закінчити війну до зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном у травні.

Раніше Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва.

Пентагон розробляє плани потенційних наземних операцій на території Ірану, які можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстресером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на тематику: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл і т.д., пише Вікіпедія.

