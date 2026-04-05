"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

Тривала війна в Ірані зменшить підтримку України з боку США, вважає Зеленський.

Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

Коротко:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може послабити підтримку Києва з боку США. Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, зміщення зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона вже починає позначатися на обсягах допомоги Україні, зокрема — у сфері протиповітряної оборони.

Зеленський прямо визнав, що увага союзників до України слабшає.

"Ми повинні визнати, що на сьогоднішній день ми не є пріоритетом... Я боюся, що затяжна війна призведе до скорочення підтримки", - сказав він.

Він підкреслив, що навіть нинішні пакети допомоги можуть скорочуватися, якщо конфлікт з Іраном затягнеться.

Дефіцит Patriot і щоденні удари Росії

При цьому Україна продовжує відчувати гостру потребу в засобах ППО. На тлі регулярних ракетних ударів з боку Росії по містах та енергетичній інфраструктурі, нестача сучасних систем залишається серйозною проблемою. Незважаючи на підтримку європейських партнерів, доступні ресурси обмежені.

Війна на Близькому Сході грає на руку Росії

Окремо президент звернув увагу на економічні наслідки напруженості в регіоні. Зростання цін на нафту, зокрема через ризики навколо Ормузької протоки, сприяє збільшенню доходів Росії. За його словами, це посилює фінансові можливості Москви продовжувати війну.

Україна пропонує союзникам свій військовий досвід

Щоб утримати увагу союзників, Київ пропонує розширювати співпрацю. Україна готова ділитися практичним досвідом протидії іранським безпілотникам, включаючи технології боротьби з дронами типу Shahed-136, які Росія застосовує під назвою "Герань-2".

Переговори в Стамбулі та позиція щодо територій

Крім того, Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки формат обміну: Україна може надати військові технології, розраховуючи натомість отримати протиракетні засоби.

Під час візиту до Стамбула президент також провів переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили можливі мирні ініціативи та перспективи подальших контактів на рівні лідерів.

При цьому українська позиція залишається незмінною: Київ не розглядає можливість територіальних поступок.

Як довго триватиме війна з Іраном – думка експерта Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів говорив, що війна в Ірані може тривати роками, навіть десятиліттями. Але ключове питання — наскільки вона буде глобальною. На його думку, глобальна фаза може тривати не довше одного-трьох місяців. Він також не виключив, що навіть протягом місяця вона завершиться на глобальному рівні, але локальні протистояння можуть зберігатися.

Як повідомляв Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня підтримує контакт із США щодо мирних переговорів, однак процес ускладнюється через суперечки навколо місця їх проведення. За його словами, Сполучені Штати наполягають на зустрічі на своїй території, тоді як Росія відмовляється їхати до Америки.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не варто було "втручатися в Україну". Він також підкреслив, що зараз США не надають безкоштовну допомогу, а продають боєприпаси за кошти Європейського Союзу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Ердоган також запропонував провести мирні переговори щодо війни саме у Стамбулі.

Про джерело: The Associated Press Associated Press (скорочено AP) — одне з найбільших у світі інформаційних агентств США, всесвітня новинна мережа. Агентство засноване в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк Сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

