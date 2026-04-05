"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

Віталій Кірсанов
5 квітня 2026, 10:37
Тривала війна в Ірані зменшить підтримку України з боку США, вважає Зеленський.
Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Зеленський прямо визнав, що увага союзників до України слабшає
  • Війна на Близькому Сході грає на руку Росії
  • Україна пропонує союзникам свій військовий досвід

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може послабити підтримку Києва з боку США. Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, зміщення зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона вже починає позначатися на обсягах допомоги Україні, зокрема — у сфері протиповітряної оборони.

Зеленський прямо визнав, що увага союзників до України слабшає.

"Ми повинні визнати, що на сьогоднішній день ми не є пріоритетом... Я боюся, що затяжна війна призведе до скорочення підтримки", - сказав він.

Він підкреслив, що навіть нинішні пакети допомоги можуть скорочуватися, якщо конфлікт з Іраном затягнеться.

Дефіцит Patriot і щоденні удари Росії

При цьому Україна продовжує відчувати гостру потребу в засобах ППО. На тлі регулярних ракетних ударів з боку Росії по містах та енергетичній інфраструктурі, нестача сучасних систем залишається серйозною проблемою. Незважаючи на підтримку європейських партнерів, доступні ресурси обмежені.

Війна на Близькому Сході грає на руку Росії

Окремо президент звернув увагу на економічні наслідки напруженості в регіоні. Зростання цін на нафту, зокрема через ризики навколо Ормузької протоки, сприяє збільшенню доходів Росії. За його словами, це посилює фінансові можливості Москви продовжувати війну.

Україна пропонує союзникам свій військовий досвід

Щоб утримати увагу союзників, Київ пропонує розширювати співпрацю. Україна готова ділитися практичним досвідом протидії іранським безпілотникам, включаючи технології боротьби з дронами типу Shahed-136, які Росія застосовує під назвою "Герань-2".

Переговори в Стамбулі та позиція щодо територій

Крім того, Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки формат обміну: Україна може надати військові технології, розраховуючи натомість отримати протиракетні засоби.

Під час візиту до Стамбула президент також провів переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили можливі мирні ініціативи та перспективи подальших контактів на рівні лідерів.

При цьому українська позиція залишається незмінною: Київ не розглядає можливість територіальних поступок.

Як довго триватиме війна з Іраном – думка експерта

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів говорив, що війна в Ірані може тривати роками, навіть десятиліттями. Але ключове питання — наскільки вона буде глобальною.

На його думку, глобальна фаза може тривати не довше одного-трьох місяців.

Він також не виключив, що навіть протягом місяця вона завершиться на глобальному рівні, але локальні протистояння можуть зберігатися.

Відносини України та США — новини за темою

Як повідомляв Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня підтримує контакт із США щодо мирних переговорів, однак процес ускладнюється через суперечки навколо місця їх проведення. За його словами, Сполучені Штати наполягають на зустрічі на своїй території, тоді як Росія відмовляється їхати до Америки.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не варто було "втручатися в Україну". Він також підкреслив, що зараз США не надають безкоштовну допомогу, а продають боєприпаси за кошти Європейського Союзу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Ердоган також запропонував провести мирні переговори щодо війни саме у Стамбулі.

Про джерело: The Associated Press

Associated Press (скорочено AP) — одне з найбільших у світі інформаційних агентств США, всесвітня новинна мережа. Агентство засноване в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк Сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

війна в Україні Іран Володимир Зеленський новини Ірану війна Росії та України мирні переговори Атака на Іран
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

