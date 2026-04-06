США та Іран ведуть переговори щодо перемир’я: ЗМІ оцінили шанси на угоду

Відомо, що наразі країни обговорюють двоетапну угоду.

Переговори між США та Іраном

Головне:

США та Іран обговорюють 45-денне припинення вогню

Це єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни

Іран не демонструє готовності поступатися ключовими позиціями

США та Іран ведуть переговори щодо можливого 45-денного припинення вогню, яке може стати кроком до завершення війни. Про це пише Axios.

"Це остання спроба - єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних та водних об'єктах у країнах Перської затоки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше президент США Дональд Трамп встановив 10-денний дедлайн для укладення угоди з Іраном, який мав завершитися в понеділок, однак згодом його продовжили ще на добу.

За інформацією джерел, США вже підготували план масштабної американо-ізраїльської кампанії ударів по енергетичних об’єктах Ірану, однак продовження терміну переговорів має дати останній шанс на дипломатичне врегулювання.

Відомо, що переговори ведуться через посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також шляхом прямих контактів між спецпредставником США Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Що передбачає угода

За словами джерел, обговорюється двоетапна угода. Перший етап передбачає 45-денне припинення вогню, під час якого сторони мають погодити остаточне завершення війни. У разі потреби цей період можуть продовжити. Другий етап має закріпити повне припинення війни.

Які питання не вдається вирішити

Видання додає, що Іран не демонструє готовності поступатися ключовими позиціями. Йдеться, зокрема, про контроль над Ормузькою протокою та питання високозбагаченого урану.

Посередники вважають, що повне відновлення роботи Ормузької протоки та вирішення питання щодо високозбагаченого урану в Ірані можуть стати результатом лише остаточної угоди.

"Ці два питання є головними козирями Ірану на переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них заради 45-денного припинення вогню", - наголошують джерела.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Війна США проти Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що мирна угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом. Він також попередив про можливі масштабні дії у разі провалу переговорів.

Крім того, Трамп заявляв, що Сполученим Штатам вже вдалося змінити владу в Ірані, а також підкреслив, що Тегеран не матиме ядерної зброї.

Водночас Пентагон розглядає можливість відправки ще до 10 тисяч додаткових військовослужбовців сухопутних військ на Близький Схід. Таким чином, Міністерство оборони хоче надати президенту США Дональду Трампу більше військових варіантів дій.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

