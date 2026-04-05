Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Руслан Іваненко
5 квітня 2026, 18:37
Американський президент попередив про можливі удари по енергетиці та інфраструктурі, якщо переговори з Іраном зазнають провалу.
Трамп пригрозив ударами по мостах і електростанціях у разі провалу угоди

Коротко:

  • Трамп сподівається на укладення угоди з Іраном вже завтра
  • Переговори між США та Іраном тривають у режимі реального часу
  • Коментар з’явився після публікації президента у Truth Social

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що мирна угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом. Про це повідомив журналіст каналу Fox News після розмови з американським лідером.

"Я думаю, на завтра є хороші шанси, вони ведуть переговори просто зараз", – цитує слова Трампа журналіст.

Коментар з’явився після публікації Трампа у соціальній мережі Truth Social, де він пригрозив Ірану ударами по енергетиці.

Попередження про можливі удари

Водночас президент США попередив про можливі масштабні дії у разі провалу переговорів:

"Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість підірвати все та захопити нафту. Ви побачите удари по електростанціях і мостах по всій країні", – додав Трамп.

Які війни "зупинив" Трамп, які розпочав / Інфографіка: Главред

Як довго триватиме війна з Іраном – думка експерта

Поки що невідомо, як Тегеран відреагує на ці заяви та чи відбудеться мирне врегулювання у зазначені терміни.

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що війна в Ірані може тривати роками, а іноді навіть десятиліттями. Найважливішим питанням, на його думку, є масштаб конфлікту.

За оцінкою експерта, глобальна фаза протистояння навряд чи триватиме довше одного–трьох місяців. При цьому він не виключає, що навіть якщо масштабні бойові дії завершаться за місяць, локальні зіткнення й напруженість у регіоні можуть зберігатися ще довго.

Операція США в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними джерел, президент США Дональд Трамп допускає завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки.

Крім того, американо-іранська війна, яка від самого початку викликала суперечки всередині США, отримала новий імпульс після інцидентів із двома збитими американськими літаками над територією Ірану. Події, що сталися майже одночасно, поставили під сумнів попередні запевнення американського керівництва щодо повного контролю над ситуацією.

Нагадаємо, що 1 квітня Трамп заявив, що війна США проти Ірану триватиме ще два-три тижні. Сполученим Штатам уже вдалося змінити владу в країні, а також Тегеран не матиме ядерної зброї.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

