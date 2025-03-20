Трамп помилився щодо війни в Україні та припустився стратегічної помилки – експерт

Нинішня політика Трампа як щодо України і Росії, так і щодо інших держав, матиме у майбутньому серйозні негативні наслідки.

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Трамп помилився щодо війни в Україні та припустився стратегічної помилки/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основні тези Євгена Добряка:

Нинішня політика Трампа може призвести до глобальної війни

Те, як Трамп бачить війну РФ проти України, може мати небезпечні наслідки

Нинішня політика американського президента Дональда Трампа не вкладається в систему глобального управління світом такої великої держави-гегемона, як США.

Політика Трампа може призвести до глобальної війни. Таку думку висловив експерт з міжнародних питань Євген Добряк у етері телеканалу "Еспресо".

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"Те, що робить сьогодні Дональд Трамп і його політика, взагалі не вкладається в систему глобального управління світом такої великої держави-гегемона, як США. Починаючи від торгівельних війн з союзниками й закінчуючи внутрішньополітичним порядком денним. Усі ці речі можуть вплинути на глобальні процеси настільки сильно, що на сьогодні тайванське керівництво та інші інституції говорять про те, що військова операція Китаю може відбутися у 2027 році, а можливо й раніше. І це все – політика Трампа. Ось у чому вся небезпека, і насамперед його бачення війни Росії проти України", – зазначив Добряк.

Також він зазначив, що ще одна хибна стратегія Трампа стосується його віри у те, що він нібито зможе відокремити країну-агресорку Росію від Китаю, запропонувавши для цього якісь бізнес-моделі, угоди щодо співпраці для поглиблення відносин Росії з США. Проте, за словами експерта, цього ніколи не буде, це неможливо.

"Подібне притягує подібне, і вже Китай в жодному разі не відпустить Росію від себе. Він поглинув її повністю – економічно, через військово-технічну співпрацю, високий рівень товарообігу, який рятує економіку Росії. Китай не відпустить Росію, а Трамп думає, що зможе це змінити", – вважає Добряк.

За словами експерта, зараз складно сказати, якою буде ситуація в майбутньому, адже Путін зараз дивиться на Трампа і використовує його у своїх власних інтересах, маніпулюючи ним, як може.

"Путін грає свою гру і буде використовувати Трампа максимально. Якщо Трамп цього не зрозуміє і не прийме кардинальних, жорстких рішень щодо цього, то нас чекає дуже складна ситуація не тільки для України, а й для Європи та архітектури європейської безпеки. На глобальному рівні можуть виникнути серйозні виклики, які можуть призвести до глобальної, реальної, серйозної війни через таку політику Трампа", – підсумував експерт.

Переговори Трампа з Путіним – останні новини

Як повідомляв Главред, під час телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна 18 березня Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я. У своїй першій заяві за підсумками перемовин із Путіним Трамп назвав цю розмову "дуже хорошою" і "продуктивною".

Після цього в NYT розповіли, чому розмова з Путіним розчарувала Трампа. Кремль не підтримав 30-денну зупинку бойових дій, запропоновану США.

Аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ і зазначив, що Путін пригрозив Трампу. Путін відмовився від пропозиції США та висунув список нереалістичних вимог, зазначив Філіп П'ятов.

Переговори Трампа із Зеленським – останні новини

Нагадаємо, 19 березня Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі. Трамп заявив про "хорошу розмову" із президентом України Володимиром Зеленським та зазначив, що деталі переговорів будуть розкриті найближчим часом.

Пізніше у ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом. Зеленський і Трамп обговорили часткове припинення вогню та удари по енергетичній інфраструктурі.

Після цього у Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.

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