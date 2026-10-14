Трамп не знає, як завершити війну в Україні: Bloomberg назвав помилки президента США

Однією з причин для критики стало рішення Вашингтона тимчасово послабити санкції, щоб Росія могла продавати дизельне паливо.

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Трамп не розуміє, як завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

Американська адміністрація створює умови для отримання Москвою додаткових доходів

Дві головні помилки Трампа в переговорах з РФ

Президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення війни в Україні, однак його дії на міжнародній арені можуть не наблизити мир, а, навпаки, зміцнити позиції Росії. До такого висновку дійшов оглядач Bloomberg і політолог Хел Брендс, який проаналізував підхід американської адміністрації до переговорів із Москвою.

Одним із приводів для критики стало рішення Вашингтона тимчасово послабити санкції, щоб Росія могла продавати дизельне паливо. За умовами угоди, йдеться приблизно про два мільйони барелів, тоді як загальний обсяг зобов’язань оцінюється приблизно в 13 мільйонів барелів.

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На думку Брендса, наслідки цього кроку виходять далеко за межі енергетичного ринку. Послаблення обмежень може підірвати багаторічні зусилля Заходу щодо скорочення залежності від російських енергоресурсів і послабити тиск на Кремль. Крім того, таке рішення ускладнює спроби європейських союзників переконати Трампа в тому, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає досягненню мирної угоди.

Оглядач також вказує на суперечність у політиці Вашингтона: американська адміністрація створює умови для отримання Москвою додаткових доходів, одночасно критикуючи Київ за удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Чому мирна стратегія Трампа виявилася неефективною

Брендс вважає, що прагнення Трампа зупинити війну може бути щирим, однак обраний ним підхід супроводжується серйозними прорахунками.

"Миротворча діяльність Трампа в Україні обернулася провалом і відображає дві його найгірші стратегічні помилки", - пише оглядач.

За його оцінкою, більш реалістична стратегія могла б передбачати, що європейські країни візьмуть на себе більшу відповідальність за підтримку України, а Київ перегляне очікування щодо повернення всіх окупованих територій та перспектив вступу до НАТО, які можуть виявитися недосяжними.

Однак подібні компроміси, підкреслює Брендс, мають супроводжуватися посиленням тиску на Росію. Серед необхідних заходів він називає посилення санкцій, послідовну підтримку українських ударів на великі відстані та створення умов, за яких Володимир Путін не зможе розраховувати на те, що Захід з часом припинить допомагати Україні.

Натомість Трамп неодноразово вступав у конфлікти з президентом України Володимиром Зеленським, погрожував припинити американську військову та розвідувальну підтримку Києва, а також загострював відносини з європейськими союзниками.

На думку Брендса, подібні дії могли зміцнити впевненість російського керівництва в тому, що йому вдасться розколоти єдність США, України та Європи. У такому разі Кремль може розраховувати на досягнення своїх цілей за рахунок затяжної війни та поступового ослаблення західної підтримки Києва.

Дві головні помилки Трампа в переговорах з Москвою

Брендс виділяє дві ключові проблеми, які заважають американському президенту досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Перша - недооцінка намірів Кремля. На думку оглядача, Трамп помилково оцінює готовність Росії до компромісів і переоцінює зацікавленість Путіна у припиненні війни. Зокрема, американський президент, як вважає автор, недостатньо враховує прагнення Москви обмежити незалежність України.

Брендс переконаний, що російський лідер піде на поступки лише в тому випадку, якщо продовження бойових дій стане для Росії надто витратним. Тому одних дипломатичних контактів недостатньо - вони мають супроводжуватися реальним тиском на Кремль.

Друга - прагнення досягти швидкого результату. Завершення війни вимагає тривалої дипломатичної роботи, узгодження позицій із союзниками та поєднання переговорів з економічними й військовими інструментами тиску.

Однак, за оцінкою Брендса, Трампу бракує терпіння для послідовної реалізації такої стратегії. Його ініціативи викликають занепокоєння в Києві та європейських столицях, але при цьому не спонукають російське керівництво змінювати свою позицію.

Чому послаблення санкцій проти Росії викликає побоювання

Окрему увагу Брендс приділяє повідомленням про погрози Трампа припинити підтримку України, якщо Київ не зупинить удари на великі відстані по російських енергетичних об’єктах.

Оглядач розглядає такі атаки як один із інструментів, що дозволяють Україні підвищувати військові витрати Росії. Якщо обмежити ці удари, не посилюючи водночас тиск на Москву, Кремль може отримати додаткові переваги.

У цьому контексті тимчасове послаблення санкцій на продаж російського дизельного палива виглядає особливо суперечливим кроком. Воно може забезпечити Росію додатковими доходами й водночас послабити позиції Вашингтона в переговорах.

Брендс наголошує, що встановлення миру в Україні залишається важливою й виправданою метою. Однак для її досягнення необхідна стратегія, яка поєднує дипломатичні зусилля з послідовним тиском на Росію та координацією дій із союзниками.

В іншому разі політика Трампа ризикує не тільки продовжити війну, а й погіршити відносини США з Києвом та європейськими партнерами, водночас зміцнивши переконання Москви в тому, що вона може домогтися бажаного шляхом затяжного протистояння.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

У чому може полягати справжній інтерес США в угоді щодо дизельного палива - думка експерта

США можуть закуповувати російське дизельне паливо зі знижкою, щоб перепродати його дорожче на світовому ринку. Таку версію висунув експерт Ігор Чаленко, поставивши під сумнів потребу Вашингтона в імпорті палива. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду".

США забезпечують майже 20% світового експорту дизельного палива, тому закупівля російської продукції може переслідувати іншу мету, вважає експерт.

"Дизельного палива у Сполучених Штатах у надлишку. Вони забезпечують майже п’яту частину світового експорту. І в мене взагалі складається враження, що російське дизельне паливо могли вирішити придбати з певним дисконтом, щоб потім перепродати його на світовому ринку за вищою ціною. Умовно кажучи, "купи-продай". Тому не виключаю, що в цій історії може бути зацікавленість окремих осіб із найближчого оточення Трампа", - зазначив Чаленко.

Експерт також пов’язав дії Вашингтона із ситуацією навколо Ірану. На його думку, Дональд Трамп уникає повномасштабної наземної операції через можливі політичні наслідки напередодні виборів до Конгресу, а дипломатичні спроби врегулювати кризу не дали результату.

Угода про дизельне паливо між США та Росією - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива. Він назвав послаблення санкцій явною слабкістю. За його словами, після скасування санкцій ударів по Україні стало більше, і лише за цей тиждень загинули десятки людей, сотні отримали поранення.

Інститут вивчення війни у звіті зазначив, що США в односторонньому порядку скасували заборону на купівлю російських нафтопродуктів. Аналітики ISW вказали, що Москва нічого не надала США в обмін на дозвіл на експорт дизельного палива. У звіті зазначено, що ліцензія для Кремля діє до 7 квітня 2027 року і що після відновлення експорту Москва може продати від 0,3 до 3 млн тонн дизельного палива.

Конгрес готує двопартійний законопроект, який має заборонити будь-які закупівлі російської нафти. Про це повідомив конгресмен Брайан Фіцпатрік і зазначив, що документ назвуть "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"", а його внесення планують розглянути в порядку позачергового розгляду.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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