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"Це жахливе, хибне рішення Трампа": у США готують закон проти російського дизелю

Дар'я Пшеничник
11 жовтня 2026, 07:49
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Двопартійна ініціатива має перекрити будь-які закупівлі російських енергоносіїв, а частина республіканців публічно критикує курс Білого дому.
Трамп, Путин, нефть
У Конгресі готують відповідь Трампу за закупівлю дизелю в Путіна / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Коротко:

  • У Конгресі готують заборону закупівель нафти РФ
  • Законопроєкт назвуть "Мир через силу" імені Рейгана
  • Республіканці критикують рішення Трампа щодо дизелю

Американські законодавці готують новий двопартійний законопроєкт, який має заборонити будь-які закупівлі російської нафти. Документ матиме назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу", про це у соцмережі X повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

За словами автора ініціативи, процедура проходження документа через нижню палату буде прискореною.

"Його винесуть на розгляд пленарного засідання в порядку позачергового розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю голосів", – зазначив конгресмен.

Республіканці проти рішення Білого дому

Невдоволення в лавах партії викликало рішення президента США Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизелю. Конгресмен Дон Бейкон у коментарі "Українській правді" наголосив, що низка республіканців категорично з цим не згодна.

"Я вважаю це серйозною помилкою. Це виглядає як слабкість: президент іде назустріч Путіну, який є диктатором і воєнним злочинцем. Ми маємо стояти на боці України, демократії, в яку вторглися та міста якої бомблять", - пояснив Бейкон.

Політик нагадав, що ще рік тому американський лідер закликав інші держави відмовитися від російських енергоносіїв. Загалом підхід Трампа до війни Росії проти України конгресмен охарактеризував як провальний.

Чинник виборів та настрої американців

Мотиви Білого дому Бейкон повʼязує з наближенням виборчої кампанії, однак переконаний, що виборці зчитують ситуацію правильно.

"Опитування постійно показують, що близько 70% підтримують Україну, хоч думки щодо форми підтримки різняться (більше військової допомоги чи санкції). Більшість сприймає це рішення як слабкість щодо Путіна, і президенту це не допоможе", - акцентував він.

Конгресмен визнає, що чинний господар Білого дому завжди діяв у транзакційній логіці, проте цього разу, на його думку, йдеться про моральний вибір, а не про вигоду.

"Хотів би я, щоб у нього був міцніший моральний компас. Ми маємо робити те, що правильно, а не те, що дає нам копійки. Він виглядає так, ніби допомагає Путіну, і це жахливе, хибне рішення", - стверджує Бейкон.

Нову ініціативу щодо нафти республіканець обіцяє підтримати - за його словами, голосування має продемонструвати, на чиєму боці стоїть законодавча гілка влади.

"Чесно кажучи, настав час поставити президента в незручне становище. Те, що він робить, – ганьба для нашої країни, і я не боюся цього казати", - резюмував Дон Бейкон.

Як Кремль використає послаблення санкцій США

Главред писав, що за словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, після послаблення санкцій Росія може отримати значні додаткові кошти, і, очевидно, така ситуація Україні не подобається.

Санкції – це, в першу чергу, про справедливість, і вони передусім мають давати максимальний ефект упродовж тривалого часу. У довгостроковій перспективі це значно ефективніше, ніж тактика "крок уперед - пів кроку назад".

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Угода Трампа і Путіна щодо дизелю – що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах з Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним є необхідною для американської економіки.

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Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк - український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

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