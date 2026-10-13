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Чи допоможе угода Трампа з Путіним завершити війну: в Кремлі зробили гучну заяву

Юрій Берендій
13 жовтня 2026, 16:15
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У Кремлі заперечили прямий зв’язок між енергетичною співпрацею та припиненням війни.
Чи допоможе угода Трампа з Путіним завершити війну: в Кремлі зробили гучну заяву
Угода Трампа і Путіна щодо дизелю - у Кремлі зробили нову заяву / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Кремль заперечив зв’язок постачання дизеля з мирними переговорами
  • Пєсков заявив, що контакти щодо припинення вогню тривають

У Кремлі заперечили, що домовленість зі США щодо російського дизельного пального може бути пов’язана з переговорами про завершення війни в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ.

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За словами речник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна, домовленість про постачання російського дизельного пального відповідає інтересам обох країн і світового енергетичного ринку. Він відкинув припущення, що рішення США може бути інструментом впливу на позицію Москви під час переговорів.

"Я не бачу безпосереднього зв’язку", - заявив Пєсков.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Окремо речник Кремля прокоментував повідомлення про те, що США та європейські країни нібито розглядають план заходів, який передбачає припинення вогню на нинішній лінії фронту. За його словами, у Москві бачили публікації в медіа, однак офіційної інформації з цього питання не отримували.

"Ні, не чули. Ми бачили повідомлення ЗМІ, але про це нічого не чули", - сказав Пєсков.

Чому Кремль відкидає зв’язок між дизелем і переговорами

Крім того, Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що американська сторона могла розглядати дозвіл на експорт російського дизельного пального як спосіб зробити Москву більш поступливою на переговорах.

У відповідь речник російського диктатора не погодився з таким трактуванням і представив енергетичну домовленість як самостійний напрям взаємодії двох держав.

"Насправді це дуже взаємовигідний напрям російсько-американського співробітництва. І це відповідає інтересам Сполучених Штатів, це відповідає інтересам світових енергетичних ринків і відповідає інтересам Російської Федерації. Тому це й відбувається", - цинічно заявив він.

Водночас у Москві відреагували на невдоволення Європейського Союзу рішенням США дозволити імпорт російського дизельного пального. Пєсков визнав, що європейська позиція може створювати перешкоди, але наголосив на ролі Росії на міжнародному енергетичному ринку.

Він також зухвало заявив, що європейські країни продовжують купувати російську нафту та нафтопродукти, і запевнив, що Москва й надалі постачатиме свою продукцію на світові ринки.

У чому може полягати справжній інтерес США в дизельній угоді - думка експерта

США можуть закуповувати російське дизельне паливо зі знижкою, щоб перепродати його дорожче на світовому ринку. Таку версію висунув експерт Ігор Чаленко, поставивши під сумнів потребу Вашингтона в імпорті пального. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

США забезпечують майже 20% світового експорту дизельного палива, тому закупівля російської продукції може мати іншу мету, вважає експерт.

"Дизельного палива у Сполучених Штатах у надлишку. Вони забезпечують майже п’яту частину світового експорту. І в мене взагалі складається враження, що російське дизельне паливо могли вирішити придбати з певним дисконтом, щоб потім перепродати його на світовому ринку за вищою ціною. Умовно кажучи, "купи-продай". Тому не виключаю, що в цій історії може бути зацікавленість окремих осіб із найближчого оточення Трампа", - зазначив Чаленко.

Експерт також пов'язав дії Вашингтона із ситуацією навколо Ірану. На його думку, Дональд Трамп уникає повномасштабної наземної операції через можливі політичні наслідки напередодні виборів до Конгресу, а дипломатичні спроби врегулювати кризу не дали результату.

Дизельна угода між США та Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива. Він назвав послаблення санкцій очевидною слабкістю. За його словами, після скасування санкцій ударів по Україні стало більше і лише за цей тиждень загинули десятки людей, сотні отримали поранення.

Інститут вивчення війни у звіті зазначив, що США в односторонньому порядку скасували заборону на купівлю російських нафтопродуктів. Аналітики ISW вказали, що Москва нічого не дала США в обмін на дозвіл на експорт дизелю. У звіті зазначено, що ліцензія для Кремля діє до 7 квітня 2027 року і що після відновлення експорту Москва може продати від 0,3 до 3 млн тонн дизеля.

Конгрес готує двопартійний законопроєкт, який має заборонити будь-які закупівлі російської нафти. Про це повідомив конгресмен Браян Фіцпатрік і зазначив, що документ назвуть "Закон Рональда Рейгана 'Мир через силу'", а його внесення планують розглянути в порядку позачергового розгляду.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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