США не попередили Україну про удар балістики РФ: у Politico дізналися причину

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повну співпрацю з партнерами в обміні розвідданими.

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США не попередили Україну про удар РФ балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

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Україна не отримала попередження про запуски російських балістичних ракет

Дані союзників забезпечують кращий захист життя українців

У США розкрили причину, чому Україна не отримала попередження про запуски російських балістичних ракет по Києву в понеділок, 12 жовтня.

Як пише Politico, Київ отримує інформацію про майбутні російські ракетні удари через систему управління та контролю за бойовими діями (Battlespace Command and Control Center), яка керується та контролюється збройними силами США та країн НАТО, а також іншими структурами.

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При цьому вчора, 12 жовтня, під час запуску балістичних ракет по Києву такого попередження не було.

"Американці повідомили українцям, що попередження не було через погані погодні умови, що в Києві не вважають достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше побоюється, що справа могла бути не в цьому", - сказав виданню неназване джерело. Рекомендуємо: Трамп захищає угоду з Путіним й переводить стрілки на ЄС: Мерц різко відповів

Позиція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повну співпрацю з партнерами в обміні розвідданими – це "забезпечує кращий захист життя, дозволяє врятувати більше людей".

"Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашого боку є все необхідне. Ми розраховуємо на такий самий рівень і від наших партнерів", – сказав він у вівторок у вечірньому зверненні.

"Вчора, на жаль, стався удар балістичними ракетами по Києву, і про цей удар не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже важливо – допомагає нашій обороні. Було п’ять балістичних ракет, і фактично наші Збройні сили помітили їх уже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною забезпечує кращий захист життя, дозволяє врятувати більше людей і зупинити російські вбивства", – наголосив Зеленський.

Що передувало

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.

/ Главред

Удари РФ по Києву – новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхова багатоповерхівка в Дарницькому районі. В результаті удару по житловому будинку загинула жінка.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістичної зброї, а серед пріоритетних цілей ворога - об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Раніше повідомлялося, що в Києві пролунали вибухи. В Оболонському районі було зафіксовано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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