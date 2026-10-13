Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

Трамп заявив, що США продовжують передавати Україні розвіддані. Він також прокоментував російські удари по енергетиці та постачання дизеля в США.

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США не припинили передачу розвідданих Україні - що заявив Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Трамп заперечив припинення обміну розвідданими з Україною

Президент США заявив, що прагне завершення війни

Трамп не став прямо звинувачувати Росію в порушенні перемир’я

США не припиняли передавати Україні розвідувальну інформацію, а продовжують допомагати Києву в пошуку шляхів завершення війни. Водночас президент США Дональд Трамп не став прямо відповідати, чи порушила Росія режим припинення вогню після ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістів.

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Американський лідер заперечив, що Вашингтон зупинив обмін розвідданими з Києвом, і пов’язав підтримку України з прагненням досягти завершення бойових дій.

"Ні, не перестали. Ми допомагали їм. Але ми насправді допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", - заявив Трамп.

Окремо журналісти запитали президента США про російські удари по шести об’єктах енергетичної інфраструктури України. У відповідь Трамп згадав українські атаки по російських об’єктах, однак не навів доказів на підтвердження своїх слів.

"Ну, напередодні Україна завдала ударів по багатьох об’єктах", - сказав президент США.

Трамп також відповів на запитання, чому вважає, що російський диктатор Володимир Путін більше за президента України Володимира Зеленського зацікавлений у завершенні війни. Американський лідер пояснив свою позицію власним досвідом переговорів і припустив, що обидві сторони хочуть припинити бойові дії.

"Тільки в переговорах. Я все життя займався саме переговорами. Я думаю, що Путін, ймовірно, цього хоче. Гадаю, вони обоє хочуть, щоб це закінчилося, але не знають, як цього досягти. Є багато ненависті", - заявив глава Білого дому.

Водночас президент США не дав однозначної відповіді, чи вважає він російські обстріли порушенням режиму припинення вогню. Він зазначив, що сторони продовжують атакувати одна одну, але знову відклав детальніші пояснення.

"Я розповім вам про це пізніше, але вони обстрілюють одне одного, проте все це колись закінчиться", - сказав Трамп.

Також він додав що рф не експортує США дизельне паливо, а постачає його всьому світу.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чи можна домогтися енергетичного перемир'я з РФ - коментар експерт

Україна може не встигнути домовитися з Росією про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі до настання холодів. Перспективи енергетичного перемир’я залежать від позиції Кремля, однак Німеччина та Індія потенційно можуть допомогти просунути переговори. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

"Ми, на жаль, заходимо у важку зиму. Як на мене, згаяно основний час на ухвалення рішення про секторальне перемир’я. І те, як розгортається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив Чаленко.

Водночас можливість домовленостей повністю не виключена. На думку експерта, ключовою перешкодою залишається позиція російського керівництва, тоді як Україна вже неодноразово заявляла про готовність до припинення вогню.

Для пошуку рішення Києву, ймовірно, доведеться залучати додаткові дипломатичні майданчики. Одним із потенційних напрямків Чаленко назвав Німеччину, яка намагається відновити контакти з Росією.

Іншим можливим учасником переговорного процесу може стати Індія. За словами експерта, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв про пропозиції індійської сторони щодо ширшого формату домовленостей, який охоплював би не лише енергетичну сферу, а й морське перемир’я.

"Тому, можливо, саме індійський напрямок у перспективі міг би спрацювати", - припустив експерт.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що українська сторона утрималася від ударів по російських енергооб'єктах після оголошення міжнародної ініціативи щодо перемир'я. Очільник держави підкреслив, що Україна дотримувалася обмежень і не атакувала енергетичні підприємства РФ, тоді як Росія, навпаки, продовжила завдавати ударів по українській цивільній інфраструктурі - зокрема по газових об'єктах та автозаправних станціях, що вимагає посилення тиску на Москву.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російська сторона наразі не підтверджує готовність дотримуватися запропонованого енергетичного перемир'я. За його словами, двосторонні контакти тривають, а конкретних умов для ухвалення ініціативи Москва поки не сформулювала, обмежившись лише традиційними риторичними заявами про прагнення до "довгострокового миру".

Раніше американський чиновник роз'яснив суть оголошеного президентом США енергетичного перемир'я, яке передбачає припинення ударів за принципом "нафтопереробний завод за нафтопереробний завод". У матеріалі зазначається, що такий формат є більш вигідним для РФ через наявність розгалуженої системи НПЗ проти єдиного українського заводу, який працює не на повну потужність, а захист інших типів енергооб'єктів має стати предметом окремих перемовин.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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