У США "кастінг" на місце наступника Трампа: названо ймовірні кандидатури

У республіканських колах уже триває боротьба за статус наступника Дональда Трампа, вважає Ігор Чаленко.

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Дональду Трампу вже можуть шукати наступника / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяв Чаленка:

Трамп створює умови для свого політичного наступника

Наступником Трампа може стати Венс або Рубіо

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що президент США Дональд Трамп створює умови для свого політичного наступника.

"У Трампа вже немає власного політичного майбутнього в сенсі наступного президентського терміну. Тому йому потрібно створювати умови для свого наступника", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт не виключає, що на роль наступника Трампа може розглядатися кандидатура віцепрезидента США Джей Ді Венса, зокрема, у разі дострокової відставки нинішнього господаря Білого дому.

"І один із сценаріїв, який за нинішнього політичного розкладу не виглядає фантастичним, - це прихід до влади Джей Ді Венса, який міг би пробути на цій посаді решту двох років. Особливо якщо республіканці зазнають тотальної поразки на виборах", - не виключає він.

Також, за словами співрозмовника, у республіканських колах уже триває боротьба за статус наступника Трампа.

"Основними фігурами тут є Венс і Марко Рубіо. І саме Рубіо демонструє більше сигналів щодо збалансованої політики стосовно російсько-українського напрямку", - додав Чаленко.

/ Інфографіка: Главред

У Сенаті звинуватили Трампа в порушенні закону - про що йдеться

Сім сенаторів США, які представляють Республіканську та Демократичну партії, виступили проти рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити ввезення російського дизельного палива. На їхню думку, цей крок порушує чинне американське законодавство.

Законодавці закликали президента США негайно переглянути своє рішення та скасувати введений дозвіл.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського. Глава Білого дому набрався нахабства порадити українцям обрати нового президента, фактично втрутившись у внутрішні політичні процеси України.

Як раніше повідомляв Главред, Конгрес може усунути президента США. На тлі підготовки США до проміжних виборів дедалі гостріше постає питання про політичне майбутнє Дональда Трампа.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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