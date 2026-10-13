Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У США "кастінг" на місце наступника Трампа: названо ймовірні кандидатури

Олексій Тесля
13 жовтня 2026, 18:54
google news Підпишіться
на нас в Google
У республіканських колах уже триває боротьба за статус наступника Дональда Трампа, вважає Ігор Чаленко.
Виступ Трампа на Генасамблеї ООН - що сказав президент США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео
Дональду Трампу вже можуть шукати наступника / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяв Чаленка:

  • Трамп створює умови для свого політичного наступника
  • Наступником Трампа може стати Венс або Рубіо

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що президент США Дональд Трамп створює умови для свого політичного наступника.

"У Трампа вже немає власного політичного майбутнього в сенсі наступного президентського терміну. Тому йому потрібно створювати умови для свого наступника", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт не виключає, що на роль наступника Трампа може розглядатися кандидатура віцепрезидента США Джей Ді Венса, зокрема, у разі дострокової відставки нинішнього господаря Білого дому.

"І один із сценаріїв, який за нинішнього політичного розкладу не виглядає фантастичним, - це прихід до влади Джей Ді Венса, який міг би пробути на цій посаді решту двох років. Особливо якщо республіканці зазнають тотальної поразки на виборах", - не виключає він.

Також, за словами співрозмовника, у республіканських колах уже триває боротьба за статус наступника Трампа.

"Основними фігурами тут є Венс і Марко Рубіо. І саме Рубіо демонструє більше сигналів щодо збалансованої політики стосовно російсько-українського напрямку", - додав Чаленко.

Джей Ді Венс
/ Інфографіка: Главред

У Сенаті звинуватили Трампа в порушенні закону - про що йдеться

Сім сенаторів США, які представляють Республіканську та Демократичну партії, виступили проти рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити ввезення російського дизельного палива. На їхню думку, цей крок порушує чинне американське законодавство.

Законодавці закликали президента США негайно переглянути своє рішення та скасувати введений дозвіл.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського. Глава Білого дому набрався нахабства порадити українцям обрати нового президента, фактично втрутившись у внутрішні політичні процеси України.

Як раніше повідомляв Главред, Конгрес може усунути президента США. На тлі підготовки США до проміжних виборів дедалі гостріше постає питання про політичне майбутнє Дональда Трампа.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Дональд Трамп Ігор Чаленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

19:26Світ
У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталі

У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталі

19:17Світ
РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

18:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Гороскоп на завтра, 14 жовтня: Тельцям - обман, Левам - спокій

Гороскоп на завтра, 14 жовтня: Тельцям - обман, Левам - спокій

Останні новини

19:42

Навіщо викопувати герань восени та підвішувати корінням вгору - бабусин метод

19:26

Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

19:17

У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталіФото

19:10

Трамп на межі імпічменту: Андрусів пояснив, як Конгрес може усунути президента СШАПогляд

18:56

РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
18:54

У США "кастінг" на місце наступника Трампа: названо ймовірні кандидатури

18:41

"На Росію чекає важка зима": військовий розповів про показовий удар ЗСУ

18:26

Плита сяятиме чистотою: з хитрим трюком старий жир більше не проблемаВідео

18:25

Спатифілум знову вкриється білими квітами: що порібно зробити в жовтні

Реклама
18:10

Чому не варто віджимати чайний пакетик: прикрий секрет усередині чашки

17:49

Які зубчики часнику дадуть кращий урожай: "золоте" правило, що знають не всіВідео

17:48

Що потрібно встигнути зробити в саду до середини жовтня: 4 важливі справи

17:47

"Такі злі": дочка путініста Кіркорова публічно зірвалася через зовнішність

17:33

Ситуація загострюється: окупанти просунулися одразу на трьох ключових ділянках фронту

17:27

Зайве навантаження чи розвиток: чи варто навчати дитину двох мов одночасно

17:22

Реактивні БПЛА атакували Львівщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

17:19

Навіщо класти мило в морозильник: дивний трюк шведських господинь

17:14

"Харизматичний військовий лідер" із президентськими перспективами: що пише Al Jazeera про Кирила Буданова

17:11

Росія готує наступ в двох прикордонних областях: які населені пункти під загрозою

17:07

"Бажаємо всім миру": Гайтана засвітила доньку і звернулася до українців

Реклама
16:54

Ламінат відходить у минуле: яке покриття не боїться води і прослужить довше

16:53

Килими у вітальні різко втрачають популярність: що прийшло їм на зміну

16:49

Посадка в жовтні — тінь за пару років: 7 дерев із найшвидшим ростом

16:39

Зростання продажів до 47%: EVA та ICE підсумували результати спільної кампанії "Італійські тижні"

16:24

Гучне повернення моди 60-х: блогерка розкрила б'юті-тренди осені 2026Відео

16:15

Чи допоможе угода Трампа з Путіним завершити війну: в Кремлі зробили гучну заяву

15:58

Долар рекордно подорожчав, євро і злотий злетіли: курс валют на 13 жовтня

15:55

Від подряпин на ламінаті не залишиться й сліду: як самостійно врятувати покриття

15:37

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішенняВідео

15:37

Не лише крупи: які продукти треба зберігати у скляних банках

15:27

У 61 рік виглядає молодше за свої роки: Асія Ахат розповіла про догляд за собою

15:21

Куди зник Стас Шурінс: співак несподівано вийшов на звʼязок

15:19

Батарея прогріє кімнату в рази швидше: яку одну річ потрібно прибрати

14:58

Як закінчиться війна в Україні: Сирський назвав реальний сценарій

14:42

Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

14:26

У Зеленського вперше відреагували на новий мирний план США - що відомо

14:24

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

14:15

Прихильниця Путіна Дубцова натягнула обличчя до невпізнання

14:08

Джеджула із маленькою донькою опинився в епіцентрі атаки РФ і зробив різку заяву

13:51

США можуть припинити передавати Україні розвіддані: у чому головна небезпека

Реклама
13:50

Справжнє кохання прийде з віком: нумерологи назвали особливі дати народження

13:43

Рецепт дуже смачного і ситного салату "Ромашка" за 12 хвилин

13:13

Китайський гороскоп на завтра, 14 жовтня: Драконам — можливості, Кролям — критика

13:08

Міддлтон відмовилася від авто на користь метро: реакція Шарлотти потрапила на відеоВідео

12:56

Сильний холод накриє майже всю Україну: синоптик назвала точну дату

12:50

Українська красуня представлятиме Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт"

12:48

Чому 14 жовтня не можна прати та прибирати: яке церковне свято

12:46

Путін не послухався Трампа: Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’яФото

12:30

Билася та кусалася: у США заарештували популярну актрису

12:17

У Києві не встигли оголосити тривогу під час атаки балістики: Ігнат назвав причину

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти