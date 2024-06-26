Можлива війна Китаю і США: Жданов насторожив сценарієм протистояння країн

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припустив, який вигляд матиме можлива війна Китаю і США в разі військового вторгнення армії КНР на Тайвань.
Він зауважив, що Китай, безумовно, потужна країна. Пекін, якщо почне призов резервістів, може поставити під рушницю 7,5 мільйонів солдатів.
"Якщо між Китаєм і США почнеться військове протистояння, це буде дистанційна війна, в якій головну роль зіграють авіація і ракетні війська. Причому ракет у США на кілька порядків більше, ніж у Китаю. Якщо говорити про ядерний кийок, то у китайців близько 400 таких ракет, а у США - 5 тисяч", - говорить Жданов.відео дня
Він також розповів, наскільки боєздатною може бути армія Китаю у війні зі США.
"Китайська армія може бути боєздатною в сухопутних операціях. Однак на дистанції, коли сторони обмінюються ракетними ударами, я думаю, Китай дуже сильно поступається США. Також у Штатів перевага і в авіації", - додав військовий експерт.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Позиція Китаю та США - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що попри стрімку ескалацію напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою".
Відомо, що позиція Китаю може змінитися після виборів у США. Байден більш вигідний Китаю, ніж Трамп з його непередбачуваністю.
Крім того, Сполучені Штати закликають Китай припинити співпрацю з Росією та відмовитися від допомоги їй у війні проти України. США готові вживати додаткових заходів проти КНР, якщо до попередження не дослухаються.
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