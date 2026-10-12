У США звинуватили Трампа у порушенні закону через домовленість з Путіним

Американські високопосадовці закликають Трампа скасувати рішення щодо російського дизпалива.

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У США виступили проти імпорту російського дизеля / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Сенатори США виступили проти дозволу на імпорт російського дизпалива

Трамп не проконсультувався з Конгресом щодо домовленості з кремлівським диктатором

Рішення Трампа прямо суперечить забороні на купівлю енергоносіїв РФ

Семеро сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству.

Вони закликали американського лідера негайно скасувати це рішення. Відповідну спільну заяву сенатори оприлюднили у неділю, 11 жовтня.

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Документ підписали Джин Шагін, Сьюзен Коллінз, Річард Блументаль, Ліза Мурковскі, Рон Вайден, Том Тілліс та Джон Кертіс. Склад підписантів фактично знімає з дискусії партійний вимір, адже претензії до Білого дому однаково сформулювали і демократи, і республіканці.

Як Трамп порушує закон

Три роки тому у США ухвалили заборону на закупівлю енергоносіїв у країни-агресора Росії. Законодавці нагадали, що у 2022 році Конгрес запровадив її саме для того, щоб американські кошти не йшли на фінансування війни проти України.

Також, за словами сенаторів, виконавча влада зобов'язана була узгодити такий крок із законодавцями, але цього не відбулося.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає законодавство. Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних громадян. Адміністрація має негайно змінити курс", - наголосили сенатори.

Яку вигоду отримують Трамп і Путін від домовленості

Главред писав, що за оцінкою очільника ЦПД РНБОУ Андрія Коваленка, американська адміністрація може розраховувати на психологічний ефект від оголошення про майбутні поставки російського дизеля. Сама новина здатна вплинути на очікування учасників ринку, навіть якщо реальні обсяги пального не забезпечать тривалого здешевлення.

Водночас для російського керівництва домовленості відкривають можливість домагатися зміни санкційної політики Вашингтона. Ідеться про спроби домогтися скасування чинних обмежень та запобігти запровадженню нових без поступок у питанні завершення війни проти України.

Домовленість Трампа і Путіна про імпорт російського дизеля - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 9 жовтня Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки.

Згодом стало відомо, що США в односторонньому порядку скасували санкції, що забороняли купівлю російських нафтопродуктів, тоді як Москва не запропонувала Вашингтону жодного кроку для завершення війни чи перемир’я.

Україна заявила після цього, що не збирається припиняти удари з великої відстані по російських нафтопереробних заводах попри домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива на світові ринки.

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Про джерело: Сенат США Сена́т США (англ. the United States Senate) - верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою - Палатою представників - утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США. Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників - у південному крилі. wikipedia

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