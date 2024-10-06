Трамп на зустрічі з Путіним поставив йому запитання про Україну: у США розкрили деталі

Путін намагався переконати Трампа в тому, що агресор Росія нібито має право на свій вплив в Україні.

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Путін намагався переконати Трампа у праві впливати на Україну - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Перша зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 2017 року в рамках саміту Великої двадцятки в німецькому Гамбурзі. На той момент чинний американський президент цікавився реакцією Росії на постачання США озброєнь в Україну, а глава Кремля "наполягав" на російському впливі на українську державу.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що політики тоді обговорили ключові міжнародні питання, а також роль України.

Про що говорили Трамп і Путін

Путін намагався нав'язати Трампу кремлівську позицію і говорив негатив про Україну, називаючи її "корумпованою і сфабрикованою країною"

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Ба більше, Путін сказав, що Росія, мовляв, має повне право на вплив в Україні з огляду на історичне минуле і війну на Донбасі.

Трамп запропонував Путіну оцінити питання можливих постачань зброї США до України, водночас директор Кремля сказав, що "це буде помилкою".

Як стверджують журналісти, у Трампа перед зустріччю були позиції яструба, аргументи підготували його радники, але він не зміг їх протиставити позиції Путіна. Тоді зустріч стала важливим моментом для формування політичної позиції Трампа щодо України.

Коротко про президентські вибори у США / Інфографіка Главред

Зустріч Зеленського і Трампа - що про це відомо:

Зустріч Володимира Зеленського та кандидата на пост президента США Дональда Трампа відбулася 27 вересня в Trump Tower на Мангеттені. Політики обговорили низку ключових питань, після чого Трамп висловив готовність приїхати в Україну. Трампу було представлено план перемоги України.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Трамп несподівано "розсипався" в компліментах на адресу Зеленського: кандидат у президенти США сказав, що президент України йому "подобається" і висловив йому повагу. І Зеленський, і Трамп наголосили на необхідності завершити війну справедливо.

Трамп пообіцяв підтримувати Україну в разі обрання на посаду президента США, сказав Володимир Зеленський після зустрічі з ним. Утім, Трамп має намір працювати і з Росією для завершення війни.

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