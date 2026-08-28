Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви: що Реткліфф передав Путіну — WSJ

Джон Реткліфф застеріг Кремль від атак на країни Альянсу та обговорив відновлення переговорів щодо України, які можуть розпочатися у вересні.

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Трамп відправив главу ЦРУ до Москви з конкретними завданнями / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Про що пише The Wall Street Journal:

Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви

Про візит не знали помічники та військове керівництво

Реткліфф підтвердив прихильність США до статті 5 НАТО

Президент США Дональд Трамп особисто відправив директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа з дипломатичною місією до Росії, не поінформувавши про зміст послання Кремлю ані довірених помічників, ні військове керівництво, яке за звичайних обставин мало б знати про таку поїздку. Про візит заздалегідь не знали навіть деякі високопоставлені чиновники Білого дому. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп зробив ставку на главу розвідки після того, як попередні раунди переговорів за участю інших посланців не зупинили бойові дії. За останні місяці Москва нарощувала атаки на Україну, посилила підтримку іранського режиму та відхилила спроби Вашингтона поглибити економічні зв’язки.

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Логістика поїздки була максимально закритою: Реткліфф прилетів до Москви з Латвії на американському військово-транспортному літаку C-17 без розпізнавальних знаків. Коли новини про візит просочилися, європейські чиновники гарячково шукали хоча б якусь інформацію про його зміст, зазначає WSJ.

За словами двох європейських чиновників, під час зустрічі з російськими колегами з розвідки директор ЦРУ підтвердив, що США залишаються відданими статті 5 Північноатлантичного договору - атака на одного з членів Альянсу вважається нападом на всіх членів Альянсу.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Розвідка попереджає про перевірку Альянсу на міцність

Візит відбувся на тлі свіжих розвідувальних оцінок, згідно з якими Москва здатна перевірити рішучість Альянсу протягом кількох років. Європейські чиновники, зокрема, попереджали, що Росія накопичує безпілотники для потенційної операції під чужим прапором проти держав східного флангу.

Сам Трамп у четвер публічно продемонстрував відсутність побоювань щодо намірів російського лідера.

"Він не атакуватиме територію НАТО", - сказав Трамп журналістам.

Переговори щодо України та питання Ірану

Окрім гарантій безпеки, глава ЦРУ порушив у Москві й українське питання. За даними американських та європейських чиновників, йшлося про відновлення переговорів щодо припинення російського вторгнення - голова Офісу президента України Кирило Буданов у четвер заявив, що вони можуть розпочатися у вересні.

Реткліфф також закликав росіян не підтримувати економічне та оборонне співробітництво з Іраном, поки адміністрація посилює санкційний тиск на Тегеран.

За словами американських чиновників, у діалозі з Кремлем директор ЦРУ вже має досягнення - зокрема, допоміг звільнити американських заручників у Росії. Цей досвід, давні канали зв’язку ЦРУ з російськими спецслужбами та місце Реткліффа в найближчому оточенні Трампа роблять його корисним співрозмовником для Москви.

ЦРУ відмовилося від коментарів, а Білий дім відсилає до попередніх заяв Трампа, зокрема до інтерв’ю, в якому президент США назвав поїздку "напіврутинною".

Візит директора ЦРУ до Москви - новини

Як писав Главред, 25 серпня до московського аеропорту "Внуково" прилетів військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, що належить військово-повітряним силам США.

Стало відомо, що директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф вирушив до Москви з першим візитом на цій посаді. Напередодні Вашингтон нібито попросив Київ призупинити удари по Москві.

Президент США Дональд Трамп назвав поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви фактично рутинною. Водночас він заявив, що цей контакт може бути пов’язаний із зусиллями щодо припинення війни Росії проти України.

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був присвячений насамперед відносинам між США та Росією, а не війні в Україні. Водночас українське питання під час зустрічі також порушувалося, але воно не було центральним. Про це повідомив голова Офісу президента України Кирило Буданов.

Як пише The New York Times, Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви особисто передав голові ФСБ Олександру Бортнікову похмуру оцінку стану російської війни проти України та закликав Кремль укласти угоду, поки військове та економічне становище РФ не погіршилося ще більше. При цьому американський чиновник не озвучив жодних погроз щодо можливих наслідків, якщо російський диктатор Володимир Путін проігнорує цей сигнал і продовжить бойові дії.

Путін може перевірити НАТО на міцність: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Кремлю не потрібне підкріплення північнокорейськими підрозділами для нової агресії проти Заходу.

Справжня мета Кремля - не масштабне вторгнення, а точковий удар, здатний похитнути єдність Альянсу зсередини.

"Путіну потрібно перевірити статтю 5 Статуту НАТО та вбити клин між країнами Альянсу з метою подальшого розвалу НАТО. Для цього йому вистачить однієї або кількох десантно-штурмових бригад, а таку кількість сил Росія здатна виділити", - сказав Жданов в інтерв’ю Глареду.

Після формування такого підрозділу Кремль вдасться до класичного сценарію дестабілізації прикордонної території.

"Росії не потрібно йти на Варшаву, Ригу чи Гельсінкі - їй достатньо вторгнутися на територію цієї країни, вчинити якісь терористичні акти, влаштувати там переполох і піти. І можна не сумніватися: НАТО розвалиться на шматки", - переконаний полковник запасу.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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