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РФ вдарила одразу 4 КАБами по терміналу Нової пошти у Сумах: що відомо про наслідки

Дар'я Пшеничник
28 серпня 2026, 10:03
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Поштовий оператор обіцяє відшкодувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.
РФ вдарила одразу 4 КАБами по терміналу Нової пошти у Сумах: що відомо про наслідки
РФ скинула КАБи на термінал Нової пошти у Сумах / Колаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp, УНІАН

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Коротко:

  • Росіяни скинули 4 КАБи на термінал у Сумах
  • Пошкоджено три вантажівки
  • На щастя, обійшлося без загиблих

Російські війська в ніч на п'ятницю, 28 серпня, скинули чотири керовані авіабомби на термінал Нової пошти в Сумах - унаслідок удару пошкоджено складські приміщення та транспорт компанії. Про масштаб влучань логістичний оператор повідомив у своєму Telegram-каналі невдовзі після атаки.

"Ворог скинув 4 КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки", - йдеться в повідомленні компанії.

Серед працівників терміналу обійшлося без загиблих.

Сумський термінал - не єдиний логістичний об'єкт компанії, який постраждав від російського обстрілу. Оператор підтвердив, що в Київській області внаслідок атаки повністю знищено сортувальний центр.

Що буде з посилками клієнтів

Окремо компанія звернулася до відправників і отримувачів, чиї посилки перебували на пошкоджених об'єктах у момент удару. За даними оператора, всі такі відправлення відшкодують за повною оголошеною цінністю.

"Флеш" попередив про загрозу нових ударів РФ по ТЦ

Росіяни намагатимуться знищити великі торговельні центри, а після сигналу повітряної тривоги на евакуацію може залишатися не більше двох хвилин. Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі Radio NV. За його словами, це стосується як Києва, так і прифронтових територій.

"Зараз ми бачимо, що у росіян немає жодних червоних ліній, моралі чи чогось іще. І якщо ви десь перебуваєте в торговому центрі й чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина-друга, щоб покинути торговельну мережу", - сказав "Флеш".

Він закликав українців бути обережними під час відвідування "Епіцентрів".

"Епіцентр" - це не лише магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме "Епіцентри", бо це дуже великі торговельні мережі", - заявив радник президента з технологічних питань.

За його словами, росіяни не будуть атакувати балістичною зброєю або десятком "Шахедів" невеликий магазин типу АТБ чи "Фори", тоді як великі торговельні центри можуть бути для них пріоритетними цілями.

Удари по "Новій пошті" - новини за темою

Як повідомляв Главред, останнім часом росіяни масово атакують відділення та термінали "Нової пошти".

Так в ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапили склади "Нової пошти". Крім того, пошкоджено підприємство під Києвом. Про це повідомив сільський голова Білгородського Антон Овсієнко.

Раніше під обстріл також потрапляли об’єкти компанії в Харкові, Запоріжжі, Сумах, Полтаві, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Після чергових російських ударів по інфраструктурі українських компаній уряд готує комплекс заходів для підтримки бізнесу. Зокрема, підприємствам нададуть пріоритетний доступ до державних приміщень, щоб вони могли розсіяти свої складські потужності та зменшити ризики втрати товарів.

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Про джерело: "Нова пошта"

"Нова пошта" - українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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