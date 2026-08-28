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РФ тероризує Київ дронами, в області є загиблий і масштабні руйнування

Анна Косик
28 серпня 2026, 11:03
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Окупаційна армія свідомо запускає дрони в сторону столиці та Київщини.
Атака на Киевщину
Удар ворога по Київській області став смертельним / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Головне:

  • РФ вдарила дронами по Київщині
  • Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі
  • Окупанти тероризують українців і намагаються паралізувати життя в Києві

Країна-агресор Росія вранці 28 серпня атакувала Київську область. За даними голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, ворожий удар забрав життя людини у Бучанському районі.

Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка - вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

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"Це знову удар по мирних людях. За кожною такою новиною - чиєсь життя, родина, близькі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Усі служби працюють на місцях та допомагають людям", - додав Ткаченко.

  • Наслідки удару по Київській області 28 серпня
    Наслідки удару по Київській області 28 серпня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Київській області 28 серпня
    Наслідки удару по Київській області 28 серпня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Київській області 28 серпня
    Наслідки удару по Київській області 28 серпня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Київській області 28 серпня
    Наслідки удару по Київській області 28 серпня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Київській області 28 серпня
    Наслідки удару по Київській області 28 серпня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Київській області 28 серпня
    Наслідки удару по Київській області 28 серпня фото: t.me/dsns_telegram

Окупанти знищили сортувальний центр і склади на Київщині

Компанія "Нова пошта" повідомила, що у ніч проти 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальний центр на Київщині.

Російський дрон знищив сортувальне депо, але, на щастя, усі співробітники залишилися живі.

"Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування", - йдеться у повідомленні.

Також український підприємець Дмитро Феліксов у Facebook повідомив, що російський "Шахед" влучив у склад, де були книги Readeat, Book.ua та низки видавців.

РФ тероризує Київ дронами, в області є загиблий і масштабні руйнування
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

РФ намагається паралізувати столицю

У Києві з ночі повітряну тривогу оголошували вже 7 разів. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ.

"На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть", - зауважив він.

Ворог готується до нової атаки

За даними моніторингового каналу єРадар, РФ здійснила передислокацію 1-го Ту-160 з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" з метою спорядження крилатими ракетами.

"Ввечері, цей же борт повернеться назад на Далекий Схід. Нагадуємо: борти Ту-95МС споряджаються одразу на Далекому Сході. Підготовка до наступної масованої ракетної атаки триває та буде завершена найближчим часом", - додали монітори.

Росія комбінує різні типи ударів, щоб перевантажити ППО

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики Павла Лакійчука, окупаційні війська чергують два основні сценарії атак.

Мета обох підходів однакова - максимально розтягнути можливості української протиповітряної оборони. А перший, концентрований варіант атаки полягає в тому, що ворог зосереджує зусилля на одному напрямку.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська ввечері 27 серпня масовано атакували Суми керованими авіабомбами. Ворог вдарив по трьох локаціях у Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Згодом компанія "Нова пошта" повідомила, що внаслідок удару пошкоджено складські приміщення та транспорт компанії. На жастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також вранці 28 серпня армія РФ атакувала Запоріжжя. Під удар потрапив торговий центр "Епіцентр". На місці влучання підіймаються стовпи чорного диму. За попередніми даними, одна людина потребує медичної допомоги.

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, голова Київської обласної державної адміністрації, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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