Дрони уразили Луганську ТЕС у Щасті: на окупованих територіях виник масштабний блекаут

Світло зникло одразу після повідомлень про пожежу на енергооб'єкті, окупаційна влада мовчить.

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Атака безпілотників на Луганську ТЕС у місті Щастя / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ASTRA

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Дрони вдарили по Луганській ТЕС у місті Щастя

Блекаут виник на окупованих територіях чотирьох областей

У Донецьку світло зникло близько першої ночі

Масштабне знеструмлення накрило тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у ніч проти 28 серпня - світло зникло після удару безпілотників по Луганській ТЕС у місті Щастя. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Перші сигнали тривоги місцеві ресурси почали поширювати ще близько 21:00 27 серпня, попереджаючи про рух безпілотників. Ближче до опівночі в соцмережах з'явилися численні скарги на перебої з електропостачанням.

В окупованому Донецьку електрика, за попередніми даними, зникла приблизно о першій годині ночі 28 серпня. Згодом про відключення почали повідомляти з території так званої "ДНР", а також з окупованих частин Луганщини, Запорізької та Херсонської областей.

Пожежа на енергооб'єкті у Щасті

Джерелом проблем із живленням мешканці окупованих територій називають наслідки нічного прильоту по тепловій електростанції. У мережі опублікували фотографії, на яких, як стверджується, видно займання на об'єкті.

Луганська ТЕС розташована в місті Щастя і є одним із ключових генеруючих об'єктів регіону, який окупанти утримують під контролем із 2022 року.

Окупаційна влада мовчить

Попри масштаб відключень, жодних роз'яснень від структур, які контролюють захоплені території, не пролунало. Місцеві пабліки, які першими фіксували перебої, окремо застерігали читачів від передчасних висновків.

"Точної та офіційної інформації немає", - наголошували адміністратори місцевих ресурсів.

Далекобійні удари України по Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.

За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, українські захисники за добу з 25 по 26 серпня уразили 16 обʼєктів на території країни-агресора Росії. Серед них - нафтові підприємства, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні.

Сили оборони України 24 серпня та в ніч на 25 серпня завдали серії ударів по важливих військових об’єктах окупантів. Зокрема, було пошкоджено російський винищувач МіГ-29.

23 серпня найбільший у Росії логістичний склад маркетплейсу Ozon в Оренбурзі зазнав атаки безпілотників. Судячи з опублікованих очевидцями відео та фотографій, займання має локальний характер, однак обсяг руйнувань наразі не оцінений.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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