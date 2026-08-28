Постійні тривоги та вибухи: в чому небезпека нової тактики обстрілів РФ

Росіяни зрозуміли, що попередня тактика обстрілів не така ефективна, як новий задум Москви.

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Росія змінює кількість і типи озброєння для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Міноборони РФ, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Як Росія змінює тактику повітряних атак

Чому РФ запускає дрони хвилями та перевантажує ППО

Які цілі ворог обирає під час нових ударів

Країна-агресор Росія цілеспрямовано змінює тактику повітряних атак, поєднуючи хвилі реактивних безпілотників із ракетними ударами, щоб виснажити протиповітряну оборону та розтягнути її ресурс. Попри це, українська ППО продовжує збивати значну частину цілей, хоча ситуація над Києвом і низкою інших міст залишається напруженою через нову тактику ворога.

Главред з'ясував, чому росіяни почали по-іншому атакувати українські міста та яку мету може переслідувати противник.

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Росія запускає реактивні дрони хвилями

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу у Telegram на те, що ворог свідомо обмежує кількість реактивних безпілотників у кожній хвилі запуску.

За його словами, це пов'язано не з тактичною перевагою, а з обмеженим ресурсом самої Росії, яка не може одночасно підняти велику масу таких апаратів. Коваленко наголосив, що подібні дії мають на меті виснажити не лише засоби протиповітряної оборони, а й психологічний стан цивільного населення.

"Ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення", - пояснив Коваленко.

Речник РНБО додав, що профільні структури вже працюють над рішеннями щодо протидії цій тактиці ворога.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Окупантам вдається довго "кружляти" над столицею

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua, пояснив механізм руху дронів над Києвом. За його оцінкою, за траєкторіями апаратів стоять живі оператори, а не автоматика.

Жданов зауважив, що саме людський фактор пояснює хаотичні на перший погляд маневри техніки у столичному небі. Експерт висловив припущення, що подібна поведінка апаратів слугує окремим інструментом психологічного тиску на мирних мешканців.

"Це не запрограмоване кружляння. Це, скоріш за все, оператори саме для створення паніки і хаосу місцевого населення. Військові розуміють, а цивільні люди лякаються такої ситуації", - сказав Жданов.

За словами військового експерта, апарати здатні залишатися в повітрі, доки не вичерпається їхнє паливо, після чого прямують до заздалегідь визначеної цілі. Водночас він визнав, що збивати такі об'єкти українським силам вкрай складно.

Росія комбінує різні типи ударів, щоб перевантажити ППО

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в етері "Київ 24", описав два основні сценарії атак, між якими чергується ворог. За його словами, мета обох підходів однакова - максимально розтягнути можливості української протиповітряної оборони.

Лакійчук пояснив, у чому полягає перший, концентрований варіант атаки, коли ворог зосереджує зусилля на одному напрямку.

"Мета таких ударів - перевантажити протиповітряну оборону. І це дозволить більшій кількості ракет і дронів досягти своїх цілей", - пояснив експерт.

За словами Лакійчука, альтернативою є розосереджена атака, коли ракети й дрони одночасно летять у бік кількох міст. Експерт також звернув окрему увагу на те, що росіяни враховують наявність в Україні систем протидії балістичним ракетам і можуть свідомо обирати напрямки, де таких комплексів менше.

Крім того, за його словами, реактивні дрони на кшталт "Шахедів" і "Бандеролей" дедалі частіше перебирають на себе функції, які раніше виконували крилаті ракети стратегічної авіації чи морські "Калібри".

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Росія намагається тримати Україну під ударами цілодобово

Генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що ворог більше не обмежується нічними атаками. За його словами, до нічних ударів балістикою додалися ранкові хвилі реактивних дронів і денна загроза безпілотниками.

Романенко пояснив, що за такою зміною ритму стоїть цілком конкретна воєнно-політична мета Кремля - зламати суспільний настрій через удари по цивільній інфраструктурі.

"Їхнє воєнно-політичне завдання - тиснути на громадян нашої країни, передусім на мешканців столиці, завдавати ударів по цивільних об'єктах і житлових будинках, щоб люди тиснули на наше керівництво й воно погоджувалося на їхні ультиматуми", - пояснив Романенко.

Генерал-лейтенант додав, що після провалу планів на швидке захоплення України ворог зробив ставку на нарощування інтенсивності повітряного терору, використовуючи насамперед балістичні "Іскандер-М", а також "Циркони", "Онікси" та ракети комплексів С-300 і С-400.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

"Якщо раніше вони били вночі, потім почали захоплювати й ранок, то тепер намагаються розтягнути це на всю добу, щоб зривати роботу наших економічних та інших структур", - сказав генерал-лейтенант.

Росія змінює тактику ударів по логістиці та портах України

Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна" заявив, що об'єкти ураження ворога вже не обмежуються енергетикою. За його словами, дедалі частіше під ударами опиняються склади, логістичні центри, промислові об'єкти та порти.

Мусієнко пояснив мотивацію Кремля прямо, пов'язавши вибір цілей із загальним послабленням спроможностей країни.

"Ворог зосереджується на тому, щоб послабити загальний економічний потенціал України та столиці", - сказав він.

Експерт додав, що кількість ударів по Києву не скорочуватиметься найближчим часом, а Росія паралельно різко нарощує виробництво швидших реактивних дронів і робить ставку на дешеві крилаті ракети типу "Бандероль".

За його даними, дальність реактивних дронів РФ уже сягає 500-600 кілометрів, що ставить під загрозу північні, східні, південні та центральні регіони країни, включно зі столицею.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Росія нарощує кількість цих засобів. Війна дедалі більше переходить у повітряний простір", - підкреслив Мусієнко.

Експерт не виключив, що найближчим часом атаки на Київ можуть стати регулярними, а ворог здійснюватиме поодинокі або групові запуски у напрямку столиці, іноді до 20 реактивних дронів одночасно. За його словами, Україна вже працює над засобами протидії таким апаратам, а знищувати їх здатні підрозділи ППО, авіація та за певних умов зенітна артилерія.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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