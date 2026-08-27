Масований удар КАБами по Сумах: є поранені, з-під завалів дістають людей

Попередньо зафіксовано 8 ударів КАБами по 5 локаціях.

https://glavred.net/ukraine/massirovannyy-udar-kabami-po-sumam-est-ranenye-iz-pod-zavalov-dostayut-lyudey-10791983.html Посилання скопійоване

Мамований удар по Сумах / Колаж: Главред, фото ілюстративне: ДСНС, скриншот

Коротко:

Росія завдала по Сумській громаді 8 ударів КАБами

З-під завалів дістають людей , рятувальна операція триває

Зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура та транспорт

Російські війська ввечері 27 серпня масовано атакували Суми керованими авіабомбами.

За попередньою інформацією, близько 20:35 російські окупанти вдарили по трьох локаціях у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Про це повідомив виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

відео дня

"Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі", йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, внаслідок атаки пошкоджено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. Частина житлових будинків зруйнована, під їхніми завалами можуть перебувати люди

Попередньо відомо про трьох постраждалих. Усіх поранених доправили до лікарні, їхній стан уточнюється.

На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники деблокують людей із-під завалів зруйнованих будинків.

За даними ОВА, попередньо зафіксовано 8 ударів КАБами по 5 локаціях, усі - по цивільній інфраструктурі міста.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що з-під завалів уже деблокували двох людей. Рятувальна операція триває.

Великі торговельні центри можуть стати цілями російських ударів

Росія може почати цілеспрямовано атакувати великі торговельні центри в Києві та прифронтових містах. Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що після оголошення повітряної тривоги часу на евакуацію може залишатися вкрай мало.

"Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу", - заявив Бескрестнов в ефірі Radio NV.

За його словами, особливою ціллю можуть стати великі торговельні мережі, зокрема магазини-склади. Він пояснив, що росіяни вже атакували "Епіцентри" в Одесі, тому перебування у великих ТЦ під час повітряної тривоги може бути небезпечним.

Атака РФ на Україну 27 серпня - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 27 серпня РФ атакувала Київщину ударними безпілотниками та балістичними ракетами. За словами ОВА, у регіоні тривають ліквідація пожеж та робота екстрених служб. Внаслідок атак у Бориспільському районі постраждали двоє людей - 15-річна дівчина та 73-річна жінка, яким надали допомогу на місці.

Крім того, Росія протягом всього дня 27 серпня продовжує атакувати Київ ударними безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони

Нагадаємо, РФ дроом вдарила по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Станом на 12:39 повідомлено про одного загиблого 40-річного чоловіка, а кількість постраждалих пізніше зросла до чотирьох.

Читайте також:

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред