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РФ розтягує обстріл на всю добу: генерал-лейтенант розкрив небезпечний задум ворога

Інна Ковенько
27 серпня 2026, 21:11
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Російські війська намагаються перетворити повітряні атаки на безперервний тиск протягом доби.
РФ розтягує обстріл на всю добу: генерал-лейтенант розкрив небезпечний задум ворога
Росія намагається розтягнути повітряні атаки на всю добу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

Головне:

  • Росія розтягує повітряні атаки на всю добу, змінюючи час і хвилі ударів.
  • РФ комбінує балістику, ракети та дрони, ускладнюючи роботу української ППО
  • Мета РФ – постійний тиск на Україну, зокрема на цивільне населення, економіку та енергетику

Росія змінює ритм повітряних атак по Україні. До нічних ударів балістичними ракетами ворог додає хвилі реактивних дронів на світанку, а вдень продовжує застосовувати безпілотники. Також російські війська комбінують різні типи ракет.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, нинішні атаки Росія будує так, щоб одночасно тиснути на цивільне населення, економіку та енергетику. У Кремлі розраховують, що постійні удари по великих містах і руйнування посилюватимуть внутрішній тиск на українське військово-політичне керівництво.

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"Їхнє воєнно-політичне завдання – тиснути на громадян нашої країни, передусім на мешканців столиці, завдавати ударів по цивільних об’єктах і житлових будинках, щоб люди тиснули на наше керівництво й воно погоджувалося на їхні ультиматуми", – пояснив генерал-лейтенант.

Росія дедалі частіше використовує комбіновані удари. Основну ставку, за словами Романенка, ворог робить на балістику, зокрема "Іскандер-М". Водночас окупанти застосовують "Циркони", "Онікси", ракети комплексів С-300 і С-400 та різні типи "Шахедів".

РФ розтягує обстріл на всю добу: генерал-лейтенант розкрив небезпечний задум ворога
Онікс / Інфографіка: Главред

Окремо генерал-лейтенант звернув увагу на реактивні безпілотники, які залишаються складнішими цілями для української ППО.

"Якщо раніше вони били вночі, потім почали захоплювати й ранок, то тепер намагаються розтягнути це на всю добу, щоб зривати роботу наших економічних та інших структур", – сказав Романенко.

Поєднання різних засобів ураження та хвиль атак у різний час змушує українську ППО залишатися в постійній готовності. Водночас військовим доводиться вивчати нові модифікації російського озброєння та підлаштовувати під них протидію.

Україна могла отримати додаткові ракети для Patriot

Романенко також прокоментував результати останньої атаки. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила одну ракету "Онікс" і сім балістичних ракет "Іскандер-М" або північнокорейських KN-23.

Романенко припустив, що такий результат міг бути пов’язаний із наявністю додаткових ракет-перехоплювачів для небагатьох батарей Patriot, які є в Україні.

"Йдеться про протиракети до наших батарей Patriot, зокрема модифікації PAC-3 MSE, які дозволяють працювати по балістичних цілях", – пояснив він.

Романенко припустив, що додаткові боєприпаси могли надійти з Польщі, Німеччини та інших країн. За його словами, на складах деяких держав є ракети, термін придатності яких наближається до завершення. У такій ситуації їх можуть передавати Україні замість утилізації.

"Тут постає питання: утилізувати такі ракети й витрачати на це кошти чи передати їх Україні, допомігши боротися з ворожою балістикою", – сказав Романенко.

РФ розтягує обстріл на всю добу: генерал-лейтенант розкрив небезпечний задум ворога
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Україну 27 серпня - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 27 серпня РФ атакувала Київщину ударними безпілотниками та балістичними ракетами. За словами ОВА, у регіоні тривають ліквідація пожеж та робота екстрених служб. Внаслідок атак у Бориспільському районі постраждали двоє людей - 15-річна дівчина та 73-річна жінка, яким надали допомогу на місці.

Крім того, Росія протягом всього дня 27 серпня продовжує атакувати Київ ударними безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони

Нагадаємо, РФ дроом вдарила по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Станом на 12:39 повідомлено про одного загиблого 40-річного чоловіка, а кількість постраждалих пізніше зросла до чотирьох.

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Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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